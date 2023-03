Für einen gan­zen Sams­tag (25.3.) ver­wan­delt das City-Manage­ment Erlan­gen beim Erlan­ger Früh­ling die Innen­stadt in eine Fest­mei­le. Nun steht auch das Pro­gramm. An sechs zen­tra­len Orten sowie der Haupt­ach­se und Neben­gas­sen locken ein Mit­mach­pro­gramm, Büh­nen­shows, Info­stän­de und Aktio­nen. Betei­ligt sind der Ein­zel­han­del, Gastro­no­mie, Ver­ei­ne, städ­ti­sche Ämter und Ehrenamtliche.

Auch wenn die Pla­nun­gen für den Erlan­ger Früh­ling noch nicht abge­schlos­sen sind, steht das Ver­an­stal­tungs­pro­gramm des City-Manage­ments Erlan­gen wei­test­ge­hend. „Für alle bie­ten wir für einen gan­zen Sams­tag etwas an. Die Neu­auf­la­ge des Erlan­ger Früh­lings ist eine Mischung aus Festi­val, Mes­se, Food-Mei­le und beson­de­rer Ein­kaufs­at­mo­sphä­re“, erklärt Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Managements.

Am Schloss­platz fin­det eine Tou­ris­mus­mei­le mit Anbie­tern aus der Regi­on statt sowie direkt gegen­über am Markt­platz der grü­ne Markt mit bun­ter Waren­viel­falt. Sport­li­che Anbie­ter zei­gen ihre Kün­ste, infor­mie­ren und bie­ten eige­ne Mit­mach­mög­lich­kei­ten an. Die Ver­kehrs­wacht Erlan­gen infor­miert mit ihrem Fahr­si­mu­la­tor, den Besu­che­rin­nen und Besu­cher auch aus­pro­bie­ren können.

Der Stadt­ver­band der Erlan­ger Kul­tur­ver­ei­ne hat mit sei­nen Mit­glieds­ver­ei­nen ein gro­ßes Pro­gramm für den Neu­städ­ter Kir­chen­platz erstellt. Hier am Platz der Ver­ei­ne gibt es eine Kul­tur­büh­ne, auf der von 11:30 bis 19:00 Uhr durch­ge­hend ver­schie­de­ne Dar­bie­tun­gen prä­sen­tiert wer­den, von Folk­lo­re-Tanz über Live-Musik, Big Band und Bol­ly­wood. Hin­zu kommt die Stra­ße des Ehren­amts, wo ca. 15 deut­sche und inter­na­tio­na­le Ver­ei­ne rund um die Neu­städ­ter Kir­che Infor­ma­tio­nen und Köst­lich­kei­ten für den Gau­men anbie­ten. Ent­lang der Haupt­stra­ße, Nürn­ber­ger Stra­ße und Huge­not­ten­platz ent­decken die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein bun­tes Pro­gramm bestehend aus Info­stän­den und Verkostungsmöglichkeiten.

Auch der Bes­ik­t­as­platz wird zen­tra­le Anlauf­stel­le sein. Hier gibt es eine Show­büh­ne, auf der die Tanz­schu­le Geist mit Part­nern von 11:00 bis 15:30 Uhr durch den Tag lei­ten. Zu den Pro­gramm­punk­ten zäh­len u.a. Kin­der­tanz, Selbst­ver­tei­di­gungs­dar­bie­tun­gen, Kin­der­quiz und noch vie­les mehr. Zusätz­lich gibt es hier Kin­der­schmin­ken, eine Mobi­li­täts­aus­stel­lung sowie ein Geträn­ke- & Speisenangebot.

Zur Ver­ko­stung der Gäste ver­sam­meln sich auch wie­der die Food-Trucks am Boh­len­platz. Zu Live-DJ-Musik kann man hier inter­na­tio­na­les Street-Food genießen.

Das voll­stän­di­ge Pro­gramm gibt es auf www​.erlan​gen​.info/​e​r​l​a​n​g​e​r​f​r​u​e​h​l​i​ng/.