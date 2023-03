Bir­git Stel­zer ist neue Kreisgeschäftsführerin

Mit Beginn des Monats März hat die Geschäfts­füh­rung des VdK im Hofer Land gewech­selt. Nach dem Aus­schei­den von Klaus Witz­gall war die Posi­ti­on ver­bands­in­tern aus­ge­schrie­ben wor­den und konn­te mit der erfah­re­nen Sozi­al­rechts­be­ra­te­rin Bir­git Stel­zer, sozu­sa­gen aus den eige­nen Rei­hen, neu besetzt wer­den. Stel­zer über­nimmt nicht nur die Lei­tung der Geschäfts­stel­le in der Hofer Blü­cher­stra­ße, sie ist auch die Füh­rungs­kraft für der­zeit neun Mit­ar­bei­te­rin­nen. Nach dem Abitur 1985 und anschlie­ßen­der Aus­bil­dung war die 56-Jäh­ri­ge zunächst in der Indu­strie tätig ehe sie 1999 zum VdK Sozi­al­ver­band stieß. Die Mut­ter zwei­er erwach­se­ner Söh­ne ist als eben­so enga­gier­te wie lang­jäh­ri­ge Bera­te­rin die erste Frau in die­ser Füh­rungs­po­si­ti­on beim Hofer VdK und geht ihre neue Auf­ga­be mit der ihr eige­nen Tat­kraft an. „Ich bin seit Jah­ren eine über­zeug­te VdKle­rin und freue mich auf die neue Her­aus­for­de­rung“, so Stel­zer. Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn zeig­te sich erfreut, dass die Stel­le umge­hend wie­der besetzt wer­den konn­te und wünsch­te der Geschäfts­füh­re­rin viel Erfolg bei ihrer neu­en Auf­ga­be. „Wir wis­sen mit Bir­git Stel­zer eine kom­pe­ten­te Kraft an der Spit­ze unse­rer Sozi­al­rechts­be­ra­tung in Hof und sind über­zeugt, dass die erfolg­rei­che Arbeit im Sin­ne behin­der­ter und benach­tei­lig­ter Men­schen damit naht­los fort­ge­führt wer­den kann“, beton­te der Kreisvorsitzende.