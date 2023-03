AUF­SESS

RÄU­CHER­KURS IN DER LEHR­AN­STALT FÜR FISCHEREI

Frei­tag, 28.04.2023

09:00 – 14:00 Uhr

Lehr­an­stalt für Fische­rei, Drai­sen­dor­fer Stra­ße 174, 91347 Aufseß

Was frü­her in erster Linie zur Kon­ser­vie­rung geschah, wird heu­te auf­grund des unver­wech­sel­ba­ren Geschmacks prak­ti­ziert. Im Rah­men eines Räu­cher­lehr­gangs bie­tet die Lehr­an­stalt für Fische­rei in Auf­seß die Mög­lich­keit sich selbst am Räu­cher­ofen aus­zu­pro­bie­ren. Kurs­ge­bühr 45 Euro.

Anmel­dun­gen online unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​f​i​s​c​h​e​r​e​i​-​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​gen.

BAM­BERG

KON­ZERT DES JUGEND­SYM­PHO­NIE­OR­CHE­STERS OBERFRANKEN

Mon­tag, 10.04.2023

17:30 Uhr

Joseph-Keil­berth-Saal, Muß­stra­ße 1, 96047 Bamberg

Rund 60 jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker bil­den in den Oster­fe­ri­en ein Orche­ster auf Zeit und pro­ben in der Kar­wo­che anspruchs­vol­le Orche­ster­wer­ke ein.

Auf dem Kon­zert­pro­gramm ste­hen „Die Geschöp­fe des Pro­me­theus“ von Lud­wig van Beet­ho­ven, das „Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster Es-Dur“ von Joseph Haydn (Solist: Chri­sto­pher Seg­gel­ke, Trom­pe­te) sowie die Sin­fo­nie „Aus der Neu­en Welt“ von Antonín Dvořák. Diri­gent: Till Fabi­an Weser Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf zu 8 Euro, ermä­ßigt 5 Euro und an der Abend­kas­se zu 10 Euro, ermä­ßigt 7 Euro. Kin­der bis 12 Jah­re haben frei­en Eintritt.

Vor­ver­kauf: https://​www​.even​tim​light​.com/​d​e​/​a​/​6​3​f​4​9​6​0​2​0​f​4​0​0​2​0​d​8​a​5​4​c​3​7​4​/​e​/​6​3​f​4​9​d​d​1​9​c​b​d​7​a​7​e​0​5​6​c​9​7a7

BAY­REUTH

AKTI­ONS­TAG: KLI­MA­AN­GE­PASS­TE LANDWIRTSCHAFT

Mitt­woch, 05.04.2023

09:30 – 16:00 Uhr

Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten, Adolf-Wäch­ter-Str. 39, 95447 Bayreuth

Im Rah­men des Akti­ons­tags beschäf­ti­gen sich Exper­ten aus der Land­wirt­schaft mit neu­en Her­aus­for­de­run­gen auf­grund neu­er Kli­ma­vor­aus­set­zun­gen. Es geht unter ande­rem um die Ent­wick­lung des Wet­ters in Ober­fran­ken, die Boden­be­ar­bei­tung der Zukunft und neue kli­ma­an­ge­pass­te Pflan­zen­züch­tun­gen. Am Nach­mit­tag schließt sich ein Pra­xis­teil auf dem Feld und eine Aus­stel­lung an. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Der Semi­nar­bei­trag beträgt 10 Euro inkl. Kaf­fee und Snacks.

5. SIT­ZUNG DES AUS­SCHUS­SES FÜR KULTUR

Mitt­woch, 19.04.2023

10:00 Uhr

Gro­ßer Sit­zungs­saal des Bezirks Ober­fran­ken, Cot­ten­ba­cher Stra­ße 23, 95445 Bayreuth

17. SIT­ZUNG DES BEZIRKSTAGS

Mitt­woch, 26.04.2023

10:00 Uhr

Gro­ßer Sit­zungs­saal des Bezirks Ober­fran­ken, Cot­ten­ba­cher Stra­ße 23, 95445 Bayreuth

FORCH­HEIM

SPRECH­TAG DER SOZI­AL­VER­WAL­TUNG IN FORCHHEIM

Don­ners­tag, 20.04.2023

09:00 Uhr

Land­rats­amt Forch­heim, Neu­bau Kel­ler, Zim­mer E057, Am Strecker­platz 3, 91301 Forchheim

Der Sprech­tag des Bezirks Ober­fran­ken bie­tet den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort umfas­send und per­sön­lich über finan­zi­el­le Hil­fen für Senio­rin­nen und Senio­ren zu informieren.

Die Bera­tung fin­det von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Ter­mi­ne nur nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0921 7846–3201.

LICH­TEN­BERG

VIO­LON­CEL­LO-KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS VON PROF. JAKOB SPAHN

Don­ners­tag, 06.04.2023

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Vio­lon­cel­lo von Jakob Spahn fin­det am Don­ners­tag, 06.04.2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platz­wahl. Bei Nicht­ab­ho­lung wer­den reser­vier­te Kar­ten zuzüg­lich Bear­bei­tungs­ge­bühr in Rech­nung gestellt.

KAM­MER­MU­SIK-KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS DES KÖL­NER KLAVIERTRIOS

Sams­tag, 15.04.2023

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kam­mer­mu­sik des Köl­ner Kla­vier­tri­os fin­det am Sams­tag, 15.04.2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platz­wahl. Bei Nicht­ab­ho­lung wer­den reser­vier­te Kar­ten zuzüg­lich Bear­bei­tungs­ge­bühr in Rech­nung gestellt.

FÜH­RUNG DURCH DIE KÜNST­LER­VIL­LA UND DEN KON­ZERT­SAAL VON HAUS MARTEAU

Diens­tag, 18.04. 2023

18:30 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Füh­rung durch die Künst­ler­vil­la Haus Mar­teau, die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks Ober­fran­ken. Die Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de Eine Online-Regi­strie­rung für die kosten­lo­se Füh­rung ist obli­ga­to­risch: Anmel­dun­gen bit­te unter https://​www​.bezir​k​ober​fran​ken​.de/​f​u​e​h​r​u​n​g​e​n​-​h​a​u​s​-​m​a​r​t​e​au/

VIO­LIN­KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS VON PROF. CHRI­STI­AN ALTENBURGER

Don­ners­tag, 20.04.2023

18:00 Uhr

Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Stra­ße 4, 95192 Lichtenberg

Das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Vio­li­ne von Prof. Chri­sti­an Alten­bur­ger fin­det am Don­ners­tag, 20.04.2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in Lich­ten­berg statt.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich. Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​hausmarteau.​de. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platz­wahl. Bei Nicht­ab­ho­lung wer­den reser­vier­te Kar­ten zuzüg­lich Bear­bei­tungs­ge­bühr in Rech­nung gestellt.

NAI­LA

KON­ZERT DES JUGEND­SYM­PHO­NIE­OR­CHE­STERS OBERFRANKEN

Sams­tag, 08.04.2023

18:00 Uhr

Fran­ken­hal­le Nai­la, Fin­ken­weg 13, 95119 Naila

Am Oster­sams­tag kommt das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster nach Naila.Rund 60 jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker bil­den in den Oster­fe­ri­en ein Orche­ster auf Zeit und pro­ben in der Kar­wo­che anspruchs­vol­le Orche­ster­wer­ke ein.

Auf dem Kon­zert­pro­gramm ste­hen „Die Geschöp­fe des Pro­me­theus“ von Lud­wig van Beet­ho­ven, das „Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster Es-Dur“ von Joseph Haydn (Solist: Chri­sto­pher Seg­gel­ke, Trom­pe­te) sowie die Sin­fo­nie „Aus der Neu­en Welt“ von Antonín Dvořák. Diri­gent: Till Fabi­an Weser Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf zu 8 €, ermä­ßigt 5 €; an der Abend­kas­se 10 €, ermä­ßigt 7 €.

Frei­er Ein­tritt für Kin­der bis 12 Jahre.

Vor­ver­kauf über die Tou­rist­infor­ma­ti­on Nai­la, Bahn­hofs­platz 1, 95119 Nai­la, Tele­fon: 09282 6829

REHAU

HAUS MAR­TEAU AUF REI­SEN MIT DEM MEI­STER­KURS DES KÖL­NER KLAVIERTRIOS

Sonn­tag, 16.04.2023

11:00 Uhr

Fest­saal im Alten Rat­haus, Max­platz 7, 95111 Rehau

Das Kam­mer­mu­sik­kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit dem Köl­ner Kla­vier­trio fin­det am Sonn­tag, 16.04.2023, um 11 Uhr im Fest­saal im Alten Rat­haus, Max­platz 7, 95111 Rehau statt.

Kar­ten gibt es an der Abend­kas­se (10/5 Euro) und im Vor­ver­kauf (8/5 Euro) bei der Stadt Rehau, Alex­an­der Prechtl, Tele­fon: 09283 2027 und in der Buch­hand­lung sei­ten­Wei­se, Tele­fon: 09283 590932, sowie bei Schreib­wa­ren Win­ter­ling, Tele­fon: 09283 1546.

RÖDEN­TAL

KON­ZERT DES JUGEND­SYM­PHO­NIE­OR­CHE­STERS OBERFRANKEN

Sonn­tag, 09.04.2023

17:30 Uhr

Franz-Goe­bel-Hal­le Röden­tal, Bür­ger­platz 1, 96472 Rödental

Rund 60 jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker bil­den in den Oster­fe­ri­en ein Orche­ster auf Zeit und pro­ben in der Kar­wo­che anspruchs­vol­le Orche­ster­wer­ke ein.

Auf dem Kon­zert­pro­gramm ste­hen „Die Geschöp­fe des Pro­me­theus“ von Lud­wig van Beet­ho­ven, das „Kon­zert für Trom­pe­te und Orche­ster Es-Dur“ von Joseph Haydn (Solist: Chri­sto­pher Seg­gel­ke, Trom­pe­te) sowie die Sin­fo­nie „Aus der Neu­en Welt“ von Antonín Dvořák. Diri­gent: Till Fabi­an Weser

Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf zu 8 Euro, ermä­ßigt 5 Euro und an der Abend­kas­se zu 10 Euro, ermä­ßigt 7 Euro. Kin­der bis 12 Jah­re haben frei­en Eintritt.

Vor­ver­kauf: Neue Pres­se, Stein­weg 51, 96450 Coburg, Tele­fon: 09561 850–170 Buch­hand­lung Mar­kus Sta­che, Filia­le Neu­stadt, Heu­bi­scher Stra­ße 10–14, 96465 Neu­stadt, Tele­fon: 09568 921095; Buch­hand­lung Mar­kus Sta­che, Filia­le Röden­tal, Bahn­hofs­platz 6, 96472 Röden­tal, Tele­fon: 09563 752233

SCHÖN­WALD

HAUS MAR­TEAU AUF REI­SEN MIT DEM MEI­STER­KURS DES KÖL­NER KLAVIERTRIOS

Sonn­tag, 16.04.2023

17:00 Uhr

Grund­schu­le Schön­wald, Doetsch-Wer­ner-Platz 4, 95173 Schönwald

Das Kam­mer­mu­sik­kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit dem Köl­ner Kla­vier­trio fin­det am Sonn­tag, 16.04.2023, um 17 Uhr in der Grund­schu­le Schön­wald, Doetsch-Wer­ner-Platz 4, 95173 Schön­wald statt.

Der Ein­tritt ist frei.

SELB

VIO­LON­CEL­LO-KON­ZERT MIT DEM MEI­STER­KURS VON PROF. JAKOB SPAHN IN DER REI­HE HAUS MAR­TEAU AUF REISEN

Mitt­woch, 05.04.2023

18:00 Uhr

Rosen­thal-Thea­ter, Hohen­ber­ger Stra­ße 9, 95100 Selb

Das Vio­lon­cel­lo-Kon­zert im Rah­men der Kon­zert­rei­he „Haus Mar­teau auf Rei­sen“ mit dem Mei­ster­kurs von Prof. Jakob Spahn fin­det am Mitt­woch, 05.04.2023 um 18 Uhr im Rosen­thal-Thea­ter, Hohen­ber­ger Stra­ße 9, 95100 Selb statt.

Kar­ten gibt es bei OK Ticket für 15 Euro, ermä­ßigt für Kin­der, Schü­ler, Stu­den­ten, Azu­bis, BFD, 8 Euro, Empfänger/​innen von Sozi­al­lei­stun­gen, 8 Euro, Schwer­be­hin­de­rung ab GdB 50, 25%, Begleit­per­so­nen, Merk­zei­chen „B“, 100%.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kom­men aus Deutsch­land. Am Kla­vier beglei­tet Prof. Dun­ja Robotti.