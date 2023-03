Euro­pean Make-up Award im Rah­men der BEAU­TY DÜSSELDORF

Svet­la­na Der­ja­gin aus Bad Staf­fel­stein gehört zu den zwölf Make-up Berufs­ein­stei­gern, die sich erfolg­reich für den Euro­pean Make-up Award New Talent im Rah­men der BEAU­TY DÜS­SEL­DORF (31. März – 2. April 2023) qua­li­fi­ziert haben.

Die ein­ge­reich­te Bewer­bung über­zeug­te die Jury und so wird Svet­la­na Der­ja­gin am Frei­tag, 31. März 2023, ab 15.15 Uhr am Mee­ting Point in Hal­le 10 ihr Kön­nen bewei­sen. Die ersten drei Plät­ze wer­den mit Geld­prei­sen und Poka­len hono­riert (1. Platz: 1.000 €, 2. Platz: 750 €, 3. Platz: 500 €). Der/​die Gewin­ner/-in erhält bei der BEAU­TY 2024 außer­dem eine Direkt-Qua­li­fi­ka­ti­on für den EURO­PEAN MAKE-UP AWARD in der Kate­go­rie Expert.

Euro­pean Make-up Award New Talent „ Halo Color Pop”

Beim EURO­PEAN MAKE-UP AWARD New Talent sind Berufs­ein­stei­ger ab 18 Jah­ren gefragt, dem zuge­lo­sten Model am ersten Lauf­zeit­tag der Mes­se (Frei­tag, 31. März) ein pas­sen­des Make-up zum The­ma „Halo Color Pop” auf das Gesicht zu zau­bern. Bei die­sem Wett­be­werb darf es ger­ne bunt wer­den, denn alles dreht sich um das The­ma Far­be. Die Talen­te bekom­men die Auf­ga­be, ein Strah­len mit knal­li­gen Far­ben im Make-up und Mut zu auf­fäl­li­gen Kom­bi­na­tio­nen zu kre­ieren – dabei gilt es, die Her­aus­for­de­rung im Zusam­men­spiel von Oran­ge und Pink zu meistern.

Die Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber müs­sen min­de­stens 18 Jah­re alt sein und ent­we­der in einer Aus­bil­dung zum Make-up Artist/Visagist(in) sein oder dür­fen maxi­mal zwei Jah­re Berufs­er­fah­rung haben.

Für den „Halo Color Pop”-Look im New Talent-Award wird fol­gen­de Auf­ga­ben­stel­lung gefor­dert: Die Grun­die­rung die­ses Make-ups ist trans­pa­rent, Unrein­hei­ten und Rötun­gen wer­den abge­deckt, sodass das Haut­bild makel­los wirkt. Anschlie­ßend soll der gan­zen Haut mit einem Bron­zer Wär­me ver­lie­hen wer­den. An den Wan­gen geht der Bron­zer in ein sof­tes, küh­les rosé­far­be­nes Rouge über. Die Augen­brau­en sol­len ganz ihrem Natu­rell ent­spre­chen. Mit der rich­ti­gen Far­be darf die Form unter­stützt wer­den, so dass die Augen­braue natür­lich und defi­niert, jedoch buschig aus­sieht. Das Augen Make-up ist der Mit­tel­punkt die­ses Looks und soll in vol­ler Farb­pracht und Pig­men­tie­rung glän­zen (die Tech­nik die gewünscht ist, nennt sich „Halo Eye“). Die Wim­pern wer­den zu die­sem Look nur leicht getuscht, jedoch defi­niert und mit einer Wim­pern­zan­ge vor­be­rei­tet. Die Lip­pen bekom­men einen Blur­ry-Look. In einem leich­ten Pink wird das inne­re der Lip­pe stark betont und nach außen weich aus­ge­blen­det. Es besteht kei­ne defi­nier­te Lip­pen­kon­tur. Abschlie­ßend wird auf die Lip­pen noch ein kla­rer Gloss gegeben.

Neben dem Euro­pean Make-up Award New Talent fin­det zudem der Euro­pean Make-up Award Expert statt, bei dem Pro­fis mit min­de­stens zwei Jah­re Berufs­er­fah­rung antreten.

Die Teil­neh­me­rin­nen des New Talent Awards in alpha­be­ti­scher Reihenfolge:

Ele­na All­ritz, Mag­de­burg / Deutschland

Alex­an­dra Bart, Geraardsber­gen / Belgien

Julia­na Bowe, Ber­lin / Deutschland

Svet­la­na Der­ja­gin, Bad Staf­fel­stein / Deutschland

Niklas Hil­ler, Köln / Deutschland

Oli­wia Lewan­dows­ka, Bie­le­feld / Deutschland

Mil­lie Cathin­ka Mal­tau, Oslo / Norwegen

Isa­bell Nie­der­län­der, Frank­furt / Deutschland

Vanes­sa Reme­li­us, Kreuz­wert­heim / Deutschland

Iris Rie­per, Ter­en­ten / Italien

Lili­an Rüter, Köln / Deutschland

Ricar­da Welz, Mün­chen / Deutschland

Fol­gen­de Spon­so­rin­nen und Spon­so­ren unter­stüt­zen die Euro­pean Make-up Awards im Rah­men der BEAU­TY DÜSSELDORF:

beau­ty­li­nes COS­ME­TIC AUS SALZ­BURG by Rosi­na Moser, Born This Way Agen­cy, Cor­rec­ti­ve Cos­me­tics, Dr. Tad­lea, Webe­cos – Ele­men­ta­ry Skin­ca­re, UNG cos­me­tics, KRYO­LAN pro­fes­sio­nal make-up, LONI BAUR, May­bel­li­ne New York, Natru­des, PEG­GY SAGE, PROG­LI­NE, TWEEZERMAN.

Über die BEAU­TY DÜSSELDORF

Die Bran­che der Dienst­lei­stungs­kos­me­tik trifft sich vom 31. März bis 2. April 2023 bei der BEAU­TY DÜS­SEL­DORF. Die Fach­be­su­che­rin­nen und Fach­be­su­cher infor­mie­ren sich über das Ange­bot aus den Berei­chen Kos­me­tik, Nail, Fuß, Well­ness & Spa. Neben Neu­hei­ten und Trends sowie der Mög­lich­keit zu ordern, erwar­tet die Pro­fis an den Bran­chen­treff­punk­ten und am Mee­ting Point ein viel­sei­ti­ges, pra­xis­ori­en­tier­tes Weiterbildungsprogramm.