Die drei Stadt­rä­te Clau­dia John (Freie Wäh­ler), Danie­la Rein­fel­der (BuB) und Mar­tin Pöh­ner (FDP) for­dern in einem Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, das ÖPNV-Ange­bot in Bam­berg attrak­ti­ver zu gestal­ten. „Ein bes­se­res ÖPNV-Ange­bot, das es für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wirk­lich attrak­tiv macht, öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel zu nut­zen, ist ein wich­ti­ger Bei­trag zum Kli­ma­schutz“, betont Stadt­rä­tin Clau­dia John von den Frei­en Wählern.

Kon­kret schla­gen die drei Stadt­rä­te die Ein­füh­rung einer Ring­li­nie vor. „Die­se soll wich­ti­ge Punk­te in Bam­berg mit­ein­an­der ver­bin­den, ohne dass man zwin­gend über den ZOB fah­ren und dort umstei­gen muss“, erläu­tert Mar­tin Pöh­ner (FDP), der Spre­cher im Mobi­li­täts­se­nat ist. „Eine sol­che Ring­li­nie wur­de in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der von vie­len Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern gewünscht, aber bis­lang lei­der nie von den Stadt­wer­ken aus­pro­biert“, betont Stadt­rä­tin Danie­la Rein­fel­der. „Die Linie könn­te zum Bei­spiel Gau­stadt, den Uni-Stand­ort ERBA, den Uni­stand­ort Feki / das Dient­zen­ho­fer-Gym­na­si­um, den Bahn­hof, die Wun­der­burg, das Kli­ni­kum und den Stadt­teil Süd­west mit­ein­an­der ver­bin­den. Alter­na­tiv wäre auch eine Ein­be­zie­hung des Bam­ba­dos und des Schul­stand­or­tes Graf-Stauf­fen­berg-Schu­len / Eichen­dorff- Gym­na­si­um zu prü­fen“, erläu­tert Rein­fel­der. Even­tu­ell käme zusätz­lich ein ech­ter Ring­schluss zwi­schen dem Stadt­teil Süd­west über Wil­densorg in Rich­tung Gau­stadt in Frage.

Kon­kret stel­len die drei Stadt­rä­te den Antrag, dass die Stadt­wer­ke von der Stadt Bam­berg beauf­tragt wer­den sol­len, eine sol­che Ring­li­nie ein Jahr lang zu erpro­ben. „Die Finan­zie­rung soll gegen­über dem Ist­zu­stand kosten­neu­tral erfol­gen, indem die bestehen­den Lini­en opti­miert wer­den“, erläu­tert Stadt­rat Mar­tin Pöh­ner (FDP). Er betont, dass es in Fach­krei­sen bekannt ist, dass durch­aus sinn­vol­le Mög­lich­kei­ten für eine sol­che Lini­en­op­ti­mie­rung bestehen, sodass es eine ech­te Mög­lich­keit gibt, kosten­neu­tral das Ange­bot durch eine Ring­li­nie zu verbessern.