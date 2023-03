Kurz und inten­siv sind die Gesprä­che mit Aus­bil­den­den und Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen, bei denen Jugend­li­che direkt vor Ort die Mög­lich­keit haben, sich einen Prak­ti­kums- oder Aus­bil­dungs­platz bei einem Unter­neh­men der Metall- und Elek­tro­in­du­strie zu sichern. Zu den Teil­neh­men­den Unter­neh­men in Bam­berg gehö­ren die Schaeff­ler Tech­no­lo­gies AG und Co. KG, die Robert Bosch GmbH – Werk Bam­berg, die cen­tron GmbH, die Wie­land Elec­tric GmbH sowie die Fram­ato­me GmbH. Geför­dert wird die Initia­ti­ve von den baye­ri­schen Metall- und Elek­tro­ar­beit­ge­ber­ver­bän­den bay­me vbm.

Bei der Ver­an­stal­tung „sprung­brett SPEED DATING – Unter­neh­men tref­fen Schüler*innen“ in Bam­berg kom­men Jugend­li­che unkom­pli­ziert mit Unter­neh­mens­ver­tre­ten­den ins Gespräch. Die Schüler*innen erhal­ten hier­bei umfang­rei­che Infor­ma­tio­nen zu Prak­ti­kums­an­ge­bo­ten, der betrieb­li­chen Aus­bil­dung und dua­len Stu­di­en­gän­gen. Von dem Kon­zept pro­fi­tie­ren alle Betei­lig­ten: An nur einem Vor­mit­tag ler­nen sich die Jugend­li­chen und die Per­so­nal­ver­ant­wort­li­chen ken­nen. Dabei wech­selt die Kon­stel­la­ti­on in Zeit­in­ter­val­len von 20 bis 25 Minu­ten, sodass eine Viel­zahl von neu­en Bekannt­schaf­ten zwi­schen Betrieb und Nach­wuchs ent­steht. Bereits vor­ab wer­den die Ange­bo­te der Unter­neh­men mit den Berufs­wün­schen der Jugend­li­chen abge­gli­chen und anhand eines Matching­sy­stems feste Gesprächs­plät­ze auf der Ver­an­stal­tung ver­ge­ben. Ein brei­tes Work­shop-Ange­bot für Jugend­li­che und Eltern, sowie die Mög­lich­keit, auf der Ver­an­stal­tung kosten­lo­se Bewer­bungs­bil­der anfer­ti­gen zu las­sen, run­den das Ange­bot ab.

Ter­min und Infos

sprung­brett SPEED DATING – Unter­neh­men tref­fen Schüler*innen

17. März 2023, 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

E.T.A. Hoffmann-Gymnasium

Stern­wartstra­ße 3, 96049 Bamberg

Die Ver­an­stal­tung ist für Unter­neh­men sowie Schüler*innen kostenlos.

sprung­brett bay­ern – Bay­erns größ­te Online-Prak­ti­kums­bör­se für Schüler*innen – ist Orga­ni­sa­tor der Veranstaltungsreihe.