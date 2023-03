Fun-Track über Ostern am Neu­städ­ter Kirchenplatz

Der Fun-Track für Lauf- und Fahr­rad, Rol­ler oder Skates ist vom 4. – 16.4. wie­der am Neu­städ­ter Kir­chen­platz. Auch die­ses Mal stellt das City-Manage­ment Erlan­gen das Ange­bot kosten­los zur Ver­fü­gung. Am Sams­tag, den 8.4. gibt es zudem eine Oster­über­ra­schung für Kinder.

Der Fun-Track ist ein geschlos­se­ner Rund­kurs mit Wel­len, Steil­kur­ven und Sprung­mög­lich­kei­ten. Die Akteu­re erzie­len auf die­sem Pumptrack ihre Geschwin­dig­keit weni­ger durch kraft­vol­les Tre­ten in die Peda­le als durch geschick­te Gewichts­ver­la­ge­rung und geziel­tes Be- und Ent­la­sten. So wird spie­lend Koor­di­na­ti­on und Geschick­lich­keit trai­niert. Die Kin­der und Jugend­li­chen kön­nen sich aus­pro­bie­ren, ihre Fahr­fä­hig­kei­ten testen und ver­bes­sern. Auch mit Rol­lern, Skate- und Long­boards, Inline-Ska­ter oder Scoo­ter hat man hier viel Spaß. Und natür­lich ist die­ses Ver­gnü­gen nicht nur für Kids. Jeder, der sich ger­ne auf Rol­len oder Rei­fen fort­be­wegt, kann sich hier ausprobieren.

„Ob Win­ter­ro­del­bahn oder Fun-Track, wir bekom­men sehr viel posi­ti­ve Reso­nanz von Fami­li­en für die­se Art an Ange­bot. Sie laden dazu ein, sich sport­lich zu betä­ti­gen, locken in unse­re Innen­stadt und machen oben­drein auch Spaß. Ein beson­de­rer Dank gilt unse­ren Spon­so­ren, Optik Amberg und die Fahr­ra­decke Erlan­gen, ohne deren Unter­stüt­zung Maß­nah­men wie die­se nicht mög­lich wären“, sagt Chri­sti­an Frank, Vor­stand des City-Manage­ments. Die Anla­ge ist, auch dank der För­de­rung der Spon­so­ren, für alle kosten­los zugänglich.

Für den Sams­tag vor Ostern (8.4.), um 12 Uhr, steht auch der Oster­ha­se auf dem Pro­gramm. Die ersten 100 Kin­der bekom­men an die­sem Tag eine klei­ne Über­ra­schung, solan­ge der Vor­rat reicht.

Alle Infos zum Fun-Track auf www​.erlan​gen​.info/​f​u​n​-​t​r​a​ck/