Am Dienst­vor­mit­tag bega­ben sich zwei bis­lang unbe­kann­te Täter in eine Arzt­pra­xis in Herolds­berg. Dort täusch­ten sie gegen­über der Arzt­hel­fe­rin an der Anmel­dung vor, dass sie Hil­fe bräuch­ten. Wäh­rend die Arzt­hel­fe­rin ver­such­te, dem jun­gen Paar zu hel­fen, nut­ze die­ses den Augen­blick und ent­wen­de­te das auf dem Tre­sen der Anmel­dung befind­li­che Spar­schwein mit einem Inhalt von ca. 800,- Euro. Zeu­gen, wel­che den Dieb­stahl beob­ach­te­ten oder Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 zu melden.