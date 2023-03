Rettungsschwimmwettbewerb der Kreiswasserwacht Forchheim

Über 100 Kin­der und Jugend­li­che erzie­len her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen beim Ret­tungs­schwimm­wett­be­werb der Kreis­was­ser­wacht Forchheim

Sams­tag­mor­gen 8 Uhr im Königs­bad Forch­heim, von Müdig­keit und Unaus­ge­schla­fen­heit ist kei­ne Spur zu mer­ken. Dafür umso mehr von Moti­va­ti­on, Vor­freu­de und Eupho­rie bei den über 100 Kin­dern und Jugend­li­chen der Was­ser­wacht und ihren Betreuern.

Eine kur­ze Begrü­ßung am Becken­rand von den Ver­ant­wort­li­chen und schon geht es los mit der ersten Schwimm­staf­fel. Schwimm- und Tauch­staf­fel der Stu­fe 1 – die Jüng­sten, im Alter von sechs bis neun Jah­ren, müs­sen bei die­ser Staf­fel mit je vier Schwim­mern einer Mann­schaft nach­ein­an­der eine 25 Meter-Bahn durch­schwim­men und zwi­schen­durch 5 Meter, durch gro­ße Gym­na­stik­rei­fen tauchen.

Ins­ge­samt 18 Ret­tungs­schwimm-Staf­feln war­ten am Vor­mit­tag auf die 19 Mann­schaf­ten, die in drei Alters­grup­pen antre­ten. Dem Alter ent­spre­chend gibt es hier Dis­zi­pli­nen des Schwim­mens, Tau­chens, aber vor allem auch des Ret­tens von Per­so­nen im Was­ser. Die Teams tre­ten zu je sechs Teil­neh­mern gemein­sam an, nie­mand ist auf sich allei­ne gestellt. „Dar­auf wird in der Was­ser­wacht gro­ßer Wert gelegt, so Kreis­ju­gend­lei­ter Phil­ipp Nüt­zel, denn auch bei einer ech­ten Ret­tung soll­te sich nie­mand allei­ne ins Was­ser bege­ben. Ein funk­tio­nie­ren­des Team ist für den Erfolg nötig“.

Wei­ter ging es im Kreis­ver­band des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) Forch­heim, wo die Nach­wuchs­ret­ter einen Theo­rie-Fra­ge­bo­gen zu The­men wie Fremd­ret­tung und zum Blut beant­wor­ten muss­ten. Ein Fall­bei­spiel aus der Ersten Hil­fe schloss den ereig­nis­rei­chen Tag ab. So muss­ten die Älte­sten, die Stu­fe 3 etwa drei Ver­letz­te ver­sor­gen nach einem Klet­ter­un­fall. Ein Pati­ent zog sich hier­bei eine Ampu­ta­ti­on des Fin­gers zu, da er beim Absturz noch im Klet­ter­seil hing. Beim Sturz lan­de­te er auf den 2. Pati­en­ten, der bewusst­los am Boden lie­gen blieb und im Ver­lauf reani­ma­ti­ons­pflich­tig wur­de. Eine drit­te, umste­hen­de Per­son erlitt bei dem Anblick einen Schock, muss­te beru­higt und betreut wer­den. Detail­ge­treu geschmink­te Wun­den lie­ßen das Sze­na­rio täu­schend echt wirken.

Gro­ße Anspan­nung herrsch­te dann bei der Sie­ger­eh­rung zu der auch über 100 Eltern und Ehren­gä­ste aus der Poli­tik und aus dem BRK erschie­nen. Phil­ipp Nüt­zel, dank­te in sei­ner Rede den über 50 Hel­fern, die den Tag erst ermög­lich­ten und den Betreu­ern, die ihre Mann­schaf­ten über Wochen und Mona­te vor­be­rei­te­ten. Die Teil­neh­mer kön­nen stolz auf ihre Lei­stun­gen sein und sol­len nicht trau­rig sein, soll­te es nicht die erhoff­te Plat­zie­rung sein, so Phil­ipp wei­ter, der auf­re­gen­de Tag wird allen lan­ge in Erin­ne­rung bleiben.

In Stu­fe 1 tra­ten sechs Mann­schaf­ten aus den Orts­grup­pen Forch­heim und Eber­mann­stadt an, den 1. Platz beleg­te das Team Eber­mann­stadt 1 und fei­er­te somit nicht nur den Sieg, son­dern darf auch am Bezirks­wett­be­werb von Ober-/Mit­tel­fran­ken teil­neh­men. Zwei­ter wur­de Forch­heim 4, Drit­ter Eber­mann­stadt 2, den Vier­ten Platz beleg­te das Team Forch­heim 3, Fünf­ter wur­de Forch­heim 2 und Sech­ster Forch­heim 1.

Unglaub­li­che sie­ben Mann­schaf­ten tra­ten in Stu­fe zwei an und lie­fer­ten sich nicht nur an der Spit­ze einen har­ten Zwei­kampf. Mit gera­de ein­mal 90 Punk­ten Vor­sprung (von 12.000 mög­li­chen) sieg­te das Team Eber­mann­stadt 2, vor Eber­mann­stadt 1 und Forch­heim 3. Vier­ter wur­de Forch­heim 1. Der 5. Platz ging an Eber­mann­stadt 3, Sech­ster wur­de Eber­mann­stadt 4 und Sieb­ter wur­de Forch­heim 2.

Auch in Stu­fe drei tra­ten sechs Mann­schaf­ten an und beju­bel­ten fol­gen­de Plat­zie­rung: 1. wur­de Forch­heim 1, 2. Eber­mann­stadt 2 und 3. Eber­mann­stadt 1. Der vier­te Platz ging an Neun­kir­chen, 5. wur­de Eber­mann­stadt 2 und 6. wur­de Forch­heim 2.

Den Sie­ger­mann­schaf­ten viel Freu­de und Erfolg beim anste­hen­den Bezirks­wett­be­werb in Lich­ten­fels, vom 22.–23. April!