Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung an Blumenkübel

Buben­reuth – Im Zeit­raum vom 03.03.2023 auf den 06.03.2023 wur­de im Gar­ten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ein Pflan­zen­kü­bel mit Spa­lier beschä­digt. Das Spa­lier aus Hart­pla­stik wur­de voll­stän­dig aus dem Blu­men­kü­bel her­aus­ge­ris­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

PKW ange­fah­ren

Ecken­tal-Eschen­au – Am Diens­tag­nach­mit­tag wur­de am Park­platz des Beklei­dungs­ge­schäfts KIK in der Ecken­ta­ler Stra­ße ein PKW ange­fah­ren. Der PKW wur­de auf der Fah­rer­sei­te mas­siv beschä­digt, so dass ein geschätz­ter Sach­scha­den von meh­re­ren Tau­send Euro ent­stand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich jedoch von der Unfall­stel­le, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu mel­den. Pkw beschä­digt Bucken­hof – Am 03.03.23 wur­de im Zeit­raum von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr ein dunk­ler Pkw, der auf dem Park­platz des „ebl Natur­kost­la­dens“ abge­stellt war, beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Ver­ur­sa­cher zer­kratz­te den Pkw im Bereich der hin­te­ren Tür auf der Fah­rer­sei­te. Zudem wur­de durch den unbe­kann­ten Täter das lin­ke Rück­licht gelockert. Das Scha­dens­bild lässt auf eine mut­wil­li­ge Ver­ur­sa­chung schlie­ßen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder dem Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 entgegen.

Spar­schwein aus Arzt­pra­xis gestohlen

Herolds­berg – Am Dienst­vor­mit­tag bega­ben sich zwei bis­lang unbe­kann­te Täter in eine Arzt­pra­xis in Herolds­berg. Dort täusch­ten sie gegen­über der Arzt­hel­fe­rin an der Anmel­dung vor, dass sie Hil­fe bräuch­ten. Wäh­rend die Arzt­hel­fe­rin ver­such­te, dem jun­gen Paar zu hel­fen, nut­ze die­ses den Augen­blick und ent­wen­de­te das auf dem Tre­sen der Anmel­dung befind­li­che Spar­schwein mit einem Inhalt von ca. 800,- Euro. Zeu­gen, wel­che den Dieb­stahl beob­ach­te­ten oder Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 zu melden.

Täter­fest­nah­me nach ver­such­tem Automatenaufbruch

Möh­ren­dorf – Am Diens­tag, gegen 05:30 Uhr, ver­such­ten zwei jun­ge Män­ner einen in der Röt­ten­ba­cher Stra­ße befind­li­chen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten mit­tels ver­schie­de­ner Brech­werk­zeu­ge zu öff­nen. Durch einen auf­merk­sa­men Zeu­gen wur­de die Tat beob­ach­tet und sofort die Poli­zei ver­stän­digt. Einer her­bei­ge­eil­ten Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land gelang es schließ­lich einen der bei­den Täter zu ergrei­fen und fest­zu­neh­men. Die Ermitt­lun­gen bezüg­lich des zwei­ten Täters dau­ern an. Zeu­gen, wel­che die Tat beob­ach­ten konn­ten oder Hin­wei­se auf den zwei­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 / 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -