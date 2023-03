Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

21-Jäh­ri­ge fährt mit Auto in Fen­ster­schei­be von Tankstelle

COBURG. Meh­re­re tau­send Euro Sach­scha­den ver­ur­sach­te am spä­ten Diens­tag­abend eine 21-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg, als sie mit ihrem Fahr­zeug gegen die Ver­gla­sung einer Tank­stel­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet fuhr.

Um 22:42 Uhr fuhr die jun­ge Frau mit ihrem Opel gegen eine der Schei­ben im Ver­kaufs­be­reich der Tank­stel­le in der Nior­ter Stra­ße. Dabei ging die Schei­be zu Bruch und das Fahr­zeug der Frau wur­de beschä­digt. An der Glas­schei­be und an dem Auto ent­stand ein Sach­scha­den von min­de­stens 2.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ver­stän­dig­ten das Tech­ni­sche Hilfs­werk zur vor­über­ge­hen­den Ver­scha­lung und Siche­rung des zer­stör­ten Fen­sters. Die Beam­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ver­warn­ten die Unfall­ver­ur­sa­che­rin vor Ort. Die­se blieb unverletzt.

23-Jäh­ri­ge ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht Verletzten

COBURG. Eine leicht ver­letz­te Fahr­zeug­insas­sin und min­de­stens 15.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Diens­tag­mor­gen im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine 23-Jäh­ri­ge fuhr von einem Park­platz einer Auto­ver­mie­tung in die Kar­che­stra­ße. Hier­bei über­sah sie den VW einer 67-Jäh­ri­gen, die die Kar­che­stra­ße von der Bam­ber­ger Stra­ße kom­mend befuhr. Die bei­den Fahr­zeu­ge stie­ßen zusam­men, wobei sich die vor­fahrts­be­rech­tig­te VW-Fah­re­rin bei dem Zusam­men­stoß leicht ver­letz­te. Die Beam­ten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen die 23-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

VW-Fah­rer flüch­tet vor Polizeikontrolle

GROß­HEI­RATH, ROSS­ACH, LKR. COBURG. Bereits in der Nacht zum Sonn­tag flüch­te­te ein Auto­fah­rer bei Ross­ach vor der Poli­zei. Die Beam­ten suchen nun nach dem männ­li­chen Fah­rer eines schwar­zen VW Polo, der wäh­rend der Flucht wohl auch noch einen Unfall ver­ur­sacht hat.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on woll­te den bis dato unbe­kann­ten Fah­rer eines schwar­zen VW Polo gegen 3 Uhr in Ross­ach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Als der Strei­fen­wa­gen wen­de­te um den Fah­rer samt Fahr­zeug zu kon­trol­lie­ren, drück­te der VW-Fah­rer aufs Gas und flüch­te­te mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit in Rich­tung Neu­ses a. d. Eichen. Dort ver­lo­ren die Poli­zi­sten das Fahr­zeug aus den Augen.

Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand kam der Fah­rer des flüch­ti­gen schwar­zen VW Polo in der Rossa­cher Stra­ße in Neu­ses a.d. Eichen in der Nacht bei des­sen Flucht von der Stra­ße ab und tou­chier­te dort einen Holz­zaun an dem ein Scha­den von etwa 1.000 Euro ent­stand. Im Anschluss fuhr der Mann mit dem unfall­be­schä­dig­ten Auto wei­ter. Der VW muss vor­ne rechts beschä­digt sein und es fehlt auch die vor­de­re rech­te Rad­kap­pe des Autos.

Die Cobur­ger Poli­zei bit­tet nun um Zeu­gen­hin­wei­se zu dem schwar­zen VW sowie des­sen Fah­rer, der etwa 25 Jah­re alt sein dürf­te und eine extrem kurz rasier­te Haa­re trägt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 ent­ge­gen. Die Beam­ten ermit­teln wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort sowie der Straf­tat des Ver­bo­te­nen Kraftfahrzeugrennens.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

VW Pas­sat angefahren

Stock­heim: Am Diens­tag zwi­schen 05:45 und 17:00 Uhr wur­de im Orts­teil Reit­sch ein grau­er VW Pas­sat ange­fah­ren und beschä­digt. Der Hal­ter des Fahr­zeugs hat­te sei­nen Pkw auf einer Kfz-Park­flä­che „Am Hain­bach“ abge­stellt und bei sei­ner Rück­kehr fest­stel­len müs­sen, dass das Fahr­zeug vor­ne an der Stoß­stan­ge beschä­digt wur­de. Mög­li­cher­wei­se hat­te ein eben­falls dort par­ken­der Holz­auf­lie­ger den Scha­den in Höhe von etwa 2500,- Euro ver­ur­sacht. Even­tu­el­le Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Stra­ßen­glät­te führt zu Verkehrsunfall

Stein­wie­sen: Diens­tag­mor­gen um 07:40 Uhr ereig­ne­te sich auf der St 2207 ein Ver­kehrs­un­fall mit rund 4200,- Euro Gesamt­scha­den. Ein 24-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer befuhr mit sei­nem Astra die Staats­stra­ße von Stein­wie­sen in Rich­tung Nord­hal­ben. Auf Höhe der Klin­gers­müh­le ver­lor der Fah­rer auf­grund schnee­be­deck­ter Fahr­bahn die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und rutsch­te nach links in die Leit­plan­ke. Der Pkw wur­de abge­schleppt. An der Leit­plan­ke ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 200,- Euro.