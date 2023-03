Die Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes der Markt­ge­mein­de Hei­li­gen­stadt i.OFr. kön­nen sich über ein neu­es Kom­mu­nal­fahr­zeug freu­en. Am Don­ners­tag, 02.03.2023 wur­de ihnen das Fahr­zeug, ein Trak­tor der Mar­ke New Hol­land, fei­er­lich auf dem Markt­platz in Hei­li­gen­stadt übergeben.

Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold begrüß­te zur Über­ga­be die Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes, Geschäfts­lei­ter Schmidt, 3. Bür­ger­mei­ster Bernd Bütt­ner, Herrn Man­fred Hösch und Herrn Görl von der Fir­ma Land­ma­schi­nen Hösch, sowie die Pfar­rer der drei christ­li­chen Kir­chen­ge­mein­den in Hei­li­gen­stadt Herrn Pfar­rer Kai­ser, Herrn Pfar­rer Bruhn­ke und Herrn Pfar­rer Zim­mer. In sei­ner Anspra­che erklär­te er, war­um die Anschaf­fung eines neu­en Trak­tors not­wen­dig gewor­den ist. Die Repa­ra­tur­ko­sten für den bis­he­ri­gen Kom­mu­nal­trak­tor sind in den letz­ten Jah­ren immens gestie­gen und das Fahr­zeug somit nicht mehr wirt­schaft­lich zu betrei­ben. Er dank­te dem Bau­hof­lei­ter And­re Sen­del­beck, der die Aus­schrei­bungs­un­ter­la­gen erstellt hat­te, und freu­te sich, dass das wirt­schaft­lich­ste von drei abge­ge­be­nen Ange­bo­ten vom orts­an­säs­si­gen Land­ma­schi­nen­han­del Hösch aus Hei­li­gen­stadt kam.

Im Anschluss seg­ne­te Herr Pfar­rer Kai­ser das Fahr­zeug und Herr Pfar­rer Bruhn­ke sowie Herr Pfar­rer Zim­mer spra­chen Segens­ge­be­te für die Mit­ar­bei­ter des Bau­ho­fes und die gesam­te Marktgemeinde.

Abschlie­ßend bedank­te sich Bür­ger­mei­ster Reichold bei allen Mit­wir­ken­den und wünsch­te dem Bau­hof-Team ein stets unfall­frei­es Fah­ren und Arbei­ten mit dem neu­en Traktor.

Fahr­zeug­da­ten