Geschich­te und Genuss in einem Stadt­rund­gang ver­eint: Das bie­tet das Tou­ris­mus­ma­nage­ment ab April für Gäste an! Bis Okto­ber gibt es sams­tags die Chan­ce mit dem „Kuli­na­ri­schen Stadt­rund­gang“ die Stadt Forch­heim, das Herz der Genuss­re­gi­on Ober­fran­kens, in vier Sta­tio­nen zu erkun­den. Start­punkt für die­sen außer­ge­wöhn­li­chen Rund­gang ist die Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Kapel­len­stra­ße 16 in Forch­heim in der Kaiserpfalz.

Von dort aus geht es quer durch die male­ri­sche Alt­stadt und vor­bei an den schön­sten Sehens­wür­dig­kei­ten Forch­heims. Nach einer herz­haf­ten Pau­se mit einer Forch­hei­mer Brat­wurst vom Holz­koh­le­grill führt die Rou­te zu süßen Höhe­punk­ten in die „Cho­co­la­te­rie Forch­heim“ und in die Kaf­fee­rö­ste­rei „Bogatz“.

Der Abschluss der kuli­na­ri­schen Stipp­vi­si­te wird selbst­ver­ständ­lich mit einem süf­fi­gen Forch­hei­mer Bier gekrönt.

„Forch­heim gehört seit 2018 zu den 100 Genus­sor­ten Bay­erns und ist Teil der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken. Mit unse­rem kuli­na­ri­schen Stadt­rund­gang ver­bin­den wir kurz­wei­lig die Forch­hei­mer Stadt­ge­schich­te mit der Forch­hei­mer Kuli­na­rik“, erklärt Nico Cies­lar, Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments der Stadt Forchheim.

Die Eck­da­ten:

Wann: April bis Okto­ber jeden Sams­tag von 11:00 bis 12:30 Uhr

Wo: Start an der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Kai­ser­pfalz, Kapel­len­stra­ße 16, 91301 Forchheim

Tickets: am Treff­punkt erhältlich

Preis: 15,00 € pro Person

Teil­neh­mer­an­zahl: 1–20 Personen

Anmel­dung: Eine Anmel­dung ist für Ein­zel­per­so­nen nicht erfor­der­lich, ab 4 Per­so­nen bit­te unbe­dingt vor­ab anmelden!

Buchungs­zeit­raum für Grup­pen: ganz­jäh­rig (außer Sonn­tag) wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten der Part­ner­be­trie­be, eine Anmel­dung ist erforderlich!

Infor­ma­tio­nen und Anmeldung: