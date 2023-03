Der Weis­mai­ner Muse­ums- und Kul­tur­ver­ein star­tet nach der Coro­na­pau­se wie­der mit einem kul­tu­rel­len Pro­gramm. Den Anfang machen am 19. März die „Ste­reo­pho­ni­ker“ aus Bam­berg. Los geht’s um 17.00 Uhr in der Evan­ge­li­schen Chri­stus­kir­che (Am Stadt­gra­ben). Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind dem Ver­ein willkommen.

Bei den Ste­reo­pho­ni­kern han­delt es sich um fünf jung­ge­blie­be­ne A‑Cap­pel­la-Sän­ger, die nach einer län­ge­ren pan­de­mie­be­ding­ten Aus­zeit wie­der zuein­an­der gefun­den haben. Um dies gebüh­rend zu fei­ern, brin­gen Erich Keim (Tenor), Ste­phan Gleis­ner (Bari­ton), Mir­ko Ham­mer­schmidt (Tenor), Rafa­el Rem­pe (Bass) und Wolf­gang Trapp (Bari­ton) in Weis­main eini­ge Stücke aus ihrem Reper­toire zu Gehör. Beglei­tet wer­den die Sän­ger von Ingrid Kas­per am Klavier.

Auf dem Pro­gramm ste­hen musi­ka­li­sche Per­len u. a. der Come­di­an Har­mo­nists, der Prin­zen und der Beach Boys. Es geht um erfolg­rei­che und weni­ger erfolg­rei­che Her­zens­bre­cher aus ver­schie­de­nen Jahr­hun­der­ten, um Freund­schaft, Lie­be und um all die ande­ren Din­ge, die ein erfüll­tes Leben ausmachen.