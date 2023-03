Mit ihrer Kreis­ver­samm­lung star­te­te der Kreis­ver­band der Jun­gen Uni­on (JU) in das Land­tags­wahl­jahr. Neben Gruß­wor­ten von Land­tags­ab­ge­ord­ne­tem Mar­tin Schöf­fel und Land­rat Peter Berek sowie dem JU-Bezirks­vor­sit­zen­den Mar­kus Oester­lein stan­den auch Neu­wah­len auf dem Pro­gramm. Vie­le Mit­glie­der und Gäste hat­ten sich dazu im Lui­sen­burg-Resort ein­ge­fun­den, dar­un­ter neben den Gruß­wort­spre­chern auch die Kreis­vor­sit­zen­de aus dem Land­kreis Tir­schen­reuth San­dra Kel­ler­mann. In sei­nem Rück­blick bedank­te sich der Kreis­vor­sit­zen­de Frank-Robert Kili­an für das Enga­ge­ment und die Unter­stüt­zung der Mit­glie­der der Jun­gen Uni­on in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren. Auch im poli­ti­schen Ehren­amt habe man bemerkt, dass es durch die Coro­na-Zeit einen Rück­zug ins Pri­va­te gege­ben habe, so Kili­an. Umso mehr sei es erfreu­lich, dass sich nach wie vor vie­le jun­ge Men­schen im Land­kreis poli­tisch und ehren­amt­lich enga­gie­ren. Die JU ver­an­stal­te­te in den ver­gan­ge­nen bei­den Jah­ren ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tungs­rei­hen, so wur­den die Zukunfts­stadt­füh­run­gen eta­bliert, bei denen Mit­glie­der des Stadt­rats oder Bür­ger­mei­ster im Stil einer Stadt­füh­rung eine Grup­pe Inter­es­sier­ter durch ihre Stadt füh­ren und von den Zukunfts­pro­jek­ten berich­ten. Dane­ben gab es ver­schie­de­ne Dis­kus­sio­nen mit Ver­ant­wort­li­chen, und auch das Tier­heim war The­ma der Jun­gen Uni­on. Die­ses sei durch die Infla­ti­on gleich mehr­fach betrof­fen, wegen zusätz­li­cher Tie­re muss auch mehr Geld für Hei­zung und Tier­fut­ter aus­ge­ge­ben werden.

Die Besich­ti­gung des Tier­heims Brei­ten­brunn sei für das bes­se­re Ver­ständ­nis eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit gewe­sen, auch war es toll zu sehen, wie viel Enga­ge­ment und Herz­blut die Ver­ant­wort­li­chen für das Tier­heim inve­stie­ren. Aber auch auf die poli­ti­schen Ent­wick­lun­gen ging der Kreis­vor­sit­zen­de ein. Es gebe zwar vie­le Sozi­al­pro­jek­te der Bun­des­re­gie­rung, die­se sei­en aber nicht nach­hal­tig, kri­ti­sie­re Kili­an. „Laut Sta­ti­sti­schem Bun­des­amt hat der Bund im ver­gan­ge­nen Jahr die Schwel­le von 1500 Mil­li­ar­den Euro Schul­den über­schrit­ten! Inn­ef­fek­ti­vi­tät und Ver­schwen­dung gehen zu Lasten der jun­gen Gene­ra­ti­on und künf­ti­ger Gene­ra­tio­nen!“, hielt Frank-Robert Kili­an den Anwe­sen­den vor Augen. Auch die Bun­des­län­der und Kom­mu­nen hät­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren vie­le neue Schul­den auf­ge­nom­men, zwar sei es wich­tig zu inve­stie­ren, aber es müss­ten alle Pro­jek­te lang­fri­stig betrach­tet wer­den. Es dür­fe nicht inve­stiert wer­den, nur um der Inve­sti­ti­on wil­len, so Kili­an. Als Mit­glied des Markt­red­wit­zer Stadt­rats wis­se er, so Kili­an, dass es in der Regi­on noch immer einen Inve­sti­ti­ons­stau gebe, die­ser müs­se nach­hal­tig besei­tigt werden.

Abschlie­ßend bedank­te sich Frank-Robert Kili­an bei sei­nem gesam­ten Team und ins­be­son­de­re bei Kreis­kas­sier Felix Heindl, wel­cher nach sechs Jah­ren im Amt nicht mehr zur Wahl stand. Bei der fol­gen­den Neu­wahl wur­de Frank-Robert Kili­an ein­stim­mig in sei­nem Amt als Kreis­vor­sit­zen­der bestätigt.

In sei­nem Gruß­wort bedank­te sich der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Schöf­fel für den Ein­satz der Jun­gen Uni­on und die gute Zusam­men­ar­beit. Das The­ma Zukunfts­in­ve­sti­tio­nen sei in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ein wich­ti­ges Anlie­gen im baye­ri­schen Land­tag und in der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung gewe­sen. Unser Land­kreis pro­fi­tie­re in beson­de­rer Wei­se von der För­der­of­fen­si­ve Nord­ost­bay­ern, von Behör­den­ver­la­ge­run­gen und von ziel­ge­nau­en För­der­pro­gram­men für unse­re Kom­mu­nen. Der Land­kreis sei mit einem Stu­di­en­gang Mobi­li­tät und Design in Selb und dem Future Ener­gy Lab in Wun­sie­del auch Teil der High­tech Agen­da. Bei den erneu­er­ba­ren Ener­gien gebe es gro­ßes Ent­wick­lungs­po­ten­ti­al nach dem Vor­bild Wun­sie­dels. Die High­tech Agen­da set­ze bewuss­te Schwer­punk­te bei For­schung und Ent­wick­lung für die Zukunft, beton­te Schöf­fel. Genau­so wich­tig sei mehr Wert­schät­zung für eine Aus­bil­dung im Hand­werk, dar­um habe die CSU ent­schie­den, dass auch die Mei­ster­aus­bil­dung in Bay­ern kosten­frei sein wird.

Land­rat Peter Berek beton­te, dass er sehr dank­bar für das kri­ti­sche Enga­ge­ment der Jun­gen Uni­on im Land­kreis sei. Kri­tik sei gut, vor allem wenn sie ­– wie vom Kreis­ver­band der Jun­gen Uni­on ­– kon­struk­tiv sei und mit Vor­schlä­gen ver­bun­den wer­de, dann kön­ne man vie­le posi­ti­ve Ände­run­gen errei­chen. Das The­ma Inve­sti­tio­nen beschäf­ti­ge ihn auch im Rah­men der Bera­tun­gen zum Kreis­haus­halt, gera­de Inve­sti­tio­nen in die Schu­len sei­en drin­gend nötig, hob Berek her­vor. Ins­be­son­de­re das Otto-Hahn-Gym­na­si­um in Markt­red­witz habe seit Jahr­zehn­ten einen Inve­sti­ti­ons­stau, der beho­ben wer­den müs­se. Dabei sei äußerst posi­tiv zu bewer­ten, dass alle Gym­na­si­en des Land­krei­ses auch durch vie­le Schü­ler aus ande­ren Land­krei­sen besucht wer­den. Dies zei­ge die Qua­li­tät der Schul­bil­dung, die der Land­kreis biete.

Abschlie­ßend bedank­te sich auch der Bezirks­vor­sit­zen­de Mar­kus Oester­lein bei den Mit­glie­dern des Kreis­ver­bands Wun­sie­del für ihr Enga­ge­ment. Per­sön­lich bedank­te sich Oester­lein auch beim Kreis­vor­sit­zen­den Frank-Robert Kili­an, der auch als Mit­glied des Lan­des­vor­stands der Jun­gen Uni­on Bay­ern und Bei­sit­zer im Bezirks­vor­stand der CSU eine wich­ti­ge Säu­le inner­halb der Jun­gen Uni­on Ober­fran­ken sei. Auch bedank­te sich der Bezirks­vor­sit­zen­de bei Flo­ri­an Fischer und Anne-Sophie Göbel, die seit Jah­ren stets ver­ant­wor­tungs­voll im JU Bezirks­vor­stand mit­ar­bei­ten. Mit der Land­tags­li­ste habe die CSU in die­sem Jahr auch gezeigt, dass sie sehr gute, jun­ge Kräf­te in ihren Rei­hen habe, so Oester­lein. Die Liste sei schon allein mit fünf JU Kan­di­da­ten besetzt, dies sei sehr posi­tiv und unter­strei­che die Zukunfts­ge­wand­heit der CSU.

Ergeb­nis der Neuwahlen

Kreis­vor­sit­zen­der: Frank-Robert Kilian

Stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de: Ulri­ke Braun, Chri­stoph Stock­ham­mer, Anne-Sophie Göbel

Kas­sier: Mari­sa Gebhardt

Digi­tal­be­auf­trag­te: Julia Harnisch

Schrift­füh­rer: Chri­sti­an Haas

Bei­sit­zer: Flo­ri­an Fischer, Tobi­as Frit­sch, Tina Enders, Mar­tin Wöl­fel, Tim Spicht­in­ger, Aaron Grimm, Jonas Karl