Städ­te und Gemein­den machen gemein­sam mit dem Land­kreis den Weg für den „ZIF“ frei

Die Ent­wick­lung der Flä­chen gemein­sam in die Hand neh­men – das haben sich alle Kom­mu­nen gemein­sam mit dem Land­kreis vor­ge­nom­men. Dazu haben alle Ober­bür­ger­mei­ster, Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­ster gemein­sam mit Land­rat Peter Berek die Grün­dung des „Zweck­ver­ban­des Inter­kom­mu­na­les Flä­chen­ma­nage­ment“ (kurz: ZIF) beschlos­sen und die dafür nöti­gen Unter­la­gen unterzeichnet.

Ziel ist, das Flä­chen­ma­nage­ment – auch im Hin­blick auf die wert­vol­len Öko­flä­chen – regio­nal zu orga­ni­sie­ren und nicht ande­ren zu über­las­sen. Beim Öko­flä­chen­flä­chen­ma­nage­ment ver­spricht man sich, wert­vol­le Flä­chen zu schüt­zen bzw. sogar auf­wer­ten und ande­re Flä­chen für die Zukunfts­si­che­rung im Land­kreis ent­wickeln zu kön­nen. Ein­ge­bet­tet ist das Aus­gleichs­flä­chen- oder Öko­punk­te-Manage­ment in ein Drei-Säu­len-Modell, das neben dem Schutz der Frei- und Aus­gleichs­flä­chen auch eine abge­stimm­te Ent­wick­lung der Gewer­be­flä­chen und eine koor­di­nier­te Innen­ent­wick­lung der Gemein­den umfasst. Über die öko­lo­gi­schen und recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen hat die Ent­wick­lungs­agen­tur in den Stadt- bzw. Gemein­de­rä­ten des Land­krei­ses rund um die Weih­nachts­zeit inten­siv infor­miert und bera­ten. Alle Kom­mu­nen hat­ten sich im Nach­gang für den Bei­tritt zum zu grün­den­den Zweck­ver­band entschieden.

„Bis­lang war es so, dass sich jede Kom­mu­ne selbst um ihre Aus­gleichs­flä­chen küm­mern muss­te. Dies ist eine gro­ße Auf­ga­be mit hohem Anspruch für manch klei­ne, kom­mu­na­le Ver­wal­tung“, erklärt die Bio­lo­gin Dr. Kri­sti­na Schrö­ter, die das The­ma „Öko­punk­te-Kon­to“ im Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge betreut.

Die Grün­dung eines sol­chen Zweck­ver­ban­des ist in Bay­ern bis­lang ein­ma­lig und wird von staat­li­cher Sei­te aus­drück­lich unter­stützt, erklärt dazu Land­rat Peter Berek: „Der Zweck­ver­band (ZIF) ist das opti­ma­le Werk­zeug für eine inter­kom­mu­na­le Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Land­kreis und allen sei­nen Kom­mu­nen, mit dem Ziel, den vor­han­de­nen, natur­na­hen Frei­raum zu schüt­zen und zu ent­wickeln“, sagt er. Dies könn­te natür­lich auch ein exter­ner Anbie­ter machen, aller­dings steht dabei meist die eige­ne Gewinn­ma­xi­mie­rung im Blick und weni­ger, was in einer Regi­on öko­lo­gisch wirk­lich sinn­voll ist. Das Kon­zept sieht des­halb vor, mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de eng zusam­men­zu­ar­bei­ten, aber auch sich mit loka­len Land­wir­ten, dem Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge, dem Land­schafts­pfle­ge­ver­band sowie den Natur­schutz­ver­bän­den abzustimmen.

„Das Vor­han­den­sein von Flä­chen ist ein Schatz, der ein ent­schei­den­der Wett­be­werbs­vor­teil bei Neu­an­sie­de­lun­gen von Betrie­ben gegen­über Metro­pol­re­gio­nen sein kann. Der ZIF soll dabei das wirt­schaft­li­che Wachs­tum als auch die öko­lo­gi­schen Bedürf­nis­se intel­li­gent in Ein­klang brin­gen“, so Wirt­schafts­för­de­rer Flo­ri­an Ernst.

Die kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung des Zweck­ver­ban­des wird am 31.03.2023 erfolgen.