Noch bis zum 15. März gel­ten FRÜH­BU­CHER-START­GE­BÜH­REN für den STADT­TRI­ATH­LON in Forch­heim. Für alle, sich schon etwas vor­her sport­lich mes­sen wol­len, gibt es am SAMS­TAG, DEN 25.03.2023 den FORCH­HEI­MER SWIM & RUN an dem die­ses Jahr wie­der die OBER­FRÄN­KI­SCHEN BEZIRKS­MEI­STER­SCHAF­TEN aus­ge­tra­gen werden.

Alle Infor­ma­tio­nen sowie die Anmel­dung unter http://​www​.swi​man​drun​-forch​heim​.de/

Auf bei­den Ver­an­stal­tun­gen kön­nen wie­der Punk­te für den OBER­FRAN­KEN-CUP gesam­melt werden.