Erst­mals in die­sem Jahr war das BRK-Haus in Erlan­gen am ersten März-Wochen­en­de mal wie­der erfüllt von Vor­freu­de, Neu­gier, jeder Men­ge Fra­gen und Ant­wor­ten. Es ging nicht wie sonst in der Aus­bil­dungs­ab­tei­lung um das Ret­ten von Leben, son­dern um das Hegen und Pfle­gen von neu­em Leben, von Neugeborenen.

Im Kurs „Eltern erwar­ten ihr erstes Kind“ wer­den wer­den­de Eltern, aber auch Groß­el­tern, Onkel, Tan­ten und Freun­de, auf den Umgang mit ihrem neu­en Fami­li­en­mit­glied vor­be­rei­tet. An zwei Tagen und einem abschlie­ßen­den Abend geht die erfah­re­ne Kurs­lei­te­rin Hel­ga Frank mit viel Ein­füh­lungs­ver­mö­gen auf alle The­men rund um den neu­en Erden­bür­ger ein und beant­wor­tet Fra­gen rund um die Aus­stat­tung, die Pfle­ge, die Gesund­heit und Unfall­ver­hü­tung, sowie die Geburt. Natür­lich ste­hen auch Wickel­tech­ni­ken, Ernäh­rung und anfal­len­de For­ma­li­tä­ten auf dem Programm.

Kurz­um, aus die­sem Kurs gehen alle Teil­neh­mer mit fun­dier­tem Wis­sen rund um das Leben mit einem Neu­ge­bo­re­nen und kön­nen ent­spannt ihrem neu­en Lebens­ab­schnitt entgegensehen.

Noch drei Kur­se sind in die­sem Jahr geplant, die Anmel­dung ist unter www​.brk​-erlan​gen​.de/​e​l​t​e​r​n​k​urs bereits mög­lich. Auch als Geschenk zur Geburt für die wer­den­den Eltern ist die­ser Kurs neben Kin­der­wa­gen, Baby­tra­ge und Co. eine schö­ne Alter­na­ti­ve, die auf Begei­ste­rung sto­ßen wird und Sicher­heit für den Umgang mit dem Säug­ling gibt.

Die ersten „Absol­ven­ten“ 2023 waren begei­stert und emp­feh­len den Kurs „Eltern erwar­ten ihr erstes Kind“ des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes Erlan­gen-Höch­stadt ger­ne weiter.