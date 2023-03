Mit unter­schied­li­chen Ange­bots­pa­ke­ten kommt der Air­port Nürn­berg den sich ver­än­dern­den Kun­den­wün­schen ent­ge­gen und beflü­gelt die Nach­fra­ge im Park­ge­schäft. Der „Dau­er­bren­ner“ Par­ken­PLUS, bei dem sich diver­se Ser­vice­lei­stun­gen zubu­chen las­sen, wird jetzt sogar erwei­tert. Voll im Trend: Das Elek­tro­au­to laden las­sen, um nach dem Urlaub mit vol­len Bat­te­rien nach Hau­se zu fahren.

Seit mehr als 20 Jah­ren kön­nen Auto­fah­re­rin­nen und Auto­fah­rer dank Par­ken­PLUS ver­schie­de­ne Zusatz­lei­stun­gen in Anspruch neh­men: kei­ne Park­platz­su­che, beque­mes Abge­ben und Abho­len des Wagens direkt nach der Ein­fahrt, garan­tier­ter Stell­platz im abge­schlos­se­nen Bereich, schnel­le Fahr­zeug­über­ga­be und ‑rück­nah­me sowie – auf Wunsch – Fahr­zeug­pfle­ge, Tan­ken oder Laden, Werk­statt­ser­vice und Kun­den­dienst. Das Ange­bot rich­te­te sich in den Anfangs­jah­ren gezielt an Geschäfts­rei­sen­de, inzwi­schen nut­zen es haupt­säch­lich Urlau­ber. Auf­grund der stei­gen­den Nach­fra­ge wird das Park­haus P2 der­zeit auf 75 Stell­plät­ze erweitert.

Elek­tro­mo­bi­li­tät spielt dabei eine immer grö­ße­re Rol­le. Nach dem Mot­to: “Raus aus dem Elek­tro­au­to, rein ins Ter­mi­nal und bei der Rück­kehr ins gela­de­ne E‑Fahrzeug ein­stei­gen” wird Par­ken­PLUS-Kun­den ange­bo­ten, den Wagen pünkt­lich zum Urlaubsen­de auf­la­den zu lassen.

Ganz neu ist das Kom­fort­parken im beschrank­ten Bereich des Park­hau­ses P4 mit 120 brei­te­ren Park­plät­zen. Da Autos immer grö­ßer und oft auch teu­rer wer­den, sol­len die XXL-Stell­plät­ze ein ein­fa­ches und siche­res Ran­gie­ren gewähr­lei­sten und kön­nen vor­ab online gebucht werden.

Ins­ge­samt gibt es am Air­port rund 9.000 Stell­plät­ze in drei Park­häu­sern und auf Frei­flä­chen. Eine Über­sicht über die Park­an­ge­bo­te gibt es auf der Web­site unter air​port​-nuern​berg​.de/​p​a​r​ken.