Am Frei­tag, 10. März, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Flem­ming – ein Frosch will zum Bal­lett“ nach Ste­fa­nie Reich und Anja Acker­mann gezeigt. Der Ein­tritt ist frei.

Zum Inhalt

Frosch Flem­ming wür­de so ger­ne beim Libel­len­bal­lett mit­tan­zen. Flei­ßig übt er Tanz­schrit­te und Pirou­et­ten. Wird sein Traum vom Bal­lett wahr und die Libel­len las­sen ihn mit­ma­chen? Oder über­legt er es sich gar anders?