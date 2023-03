Die Stadt Bam­berg erwei­tert ihre digi­ta­len Lei­stun­gen kon­ti­nu­ier­lich. Seit Janu­ar 2023 gibt es den digi­ta­len Bauantrag.

Online einen Bau­an­trag stel­len – das geht bei der Stadt Bam­berg bereits seit Anfang Janu­ar 2023. Dar­über freut sich der Digi­ta­li­sie­rungs­be­auf­trag­te Dr. Ste­fan Gol­ler: „Das digi­ta­le Stadt­ent­wick­lungs­pro­gramm Smart City will Bam­berg mit digi­ta­len Mit­teln smar­ter machen. Gera­de das The­ma Bau­en und die benö­tig­ten Anträ­ge dafür sind mit beson­ders hohem Auf­wand ver­bun­den. Wir freu­en uns sehr, dass die­ser Pro­zess nun smar­ter und digi­ta­ler erfol­gen kann!“ Auf den Weg gebracht wur­de das neue Ver­fah­ren vom Amt für Infor­ma­ti­ons­tech­nik und Digi­ta­li­sie­rung zusam­men mit dem Bau­ord­nungs­amt im Rah­men von Smart City Bamberg.

Durch die Eröff­nung die­ses digi­ta­len Weges kön­nen Bauherr:innen und soge­nann­te bau­vor­la­ge­be­rech­tig­te Entwurfsverfasser:innen ihre Anträ­ge und erfor­der­li­chen Unter­la­gen jetzt bequem bei der Stadt Bam­berg ein­rei­chen – und dies ohne Ter­min oder War­te­zeit, 24 Stun­den an sie­ben Tagen in der Woche. Es ent­fällt das mehr­fa­che Aus­drucken der Bau­zeich­nun­gen und der erfor­der­li­chen Unter­la­gen, das Akten­schlep­pen und das Ver­sen­den per Post oder das Vor­bei­brin­gen der Unter­la­gen bei der Behör­de. Um die­sen digi­ta­len Weg zu eröff­nen hat der Frei­staat Bay­ern – wie bei den amt­li­chen Vor­drucken in Papier­form – intel­li­gen­te „Online-Assi­sten­ten“ bereit­ge­stellt, also elek­tro­ni­sche For­mu­la­re, die beim Aus­fül­len hel­fen. So kön­nen z.B. Bau­an­trä­ge voll­stän­di­ger ein­ge­reicht wer­den, weil die Ein­rei­chen­den dazu ver­pflich­tet wer­den, bestimm­te Fel­der aus­zu­fül­len. Das kann sich auch posi­tiv auf die Bear­bei­tungs­zeit auswirken.

Das Ange­bot ist sowohl auf dem Bay­ern­por­tal als auch auf der Web­sei­te der Stadt Bam­berg unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​d​iba abruf­bar. Um den Nutzer:innen den Ein­stieg zu erleich­tern, wur­den dort auch die Kon­takt­da­ten eines Ansprech­part­ners hin­ter­legt. Er kann bei Bedarf Fra­gen zur Bay­ern­ID und zum digi­ta­len Bau­an­trag beant­wor­ten und den digi­ta­len Pro­zess auf Wunsch indi­vi­du­ell begleiten.

Fol­gen­de wei­te­re Online-Assi­sten­ten füh­ren bei der Stadt Bam­berg der­zeit durch das jewei­li­ge Ver­fah­ren, dem­nächst sol­len noch mehr Online-Assi­sten­ten durch den Frei­staat Bay­ern zur Ver­fü­gung gestellt werden:

Bau­an­trag online

Ver­län­ge­rung einer Bau­ge­neh­mi­gung oder eines Vor­be­scheids online beantragen

Vor­be­scheid online beantragen

Teil­bau­ge­neh­mi­gung online beantragen

Iso­lier­te Abwei­chung, Befrei­ung oder Aus­nah­me online beantragen

Bau­be­ginn online anzeigen

Nut­zungs­auf­nah­me online anzeigen

Besei­ti­gung online anzeigen

Kri­te­ri­en­ka­ta­log – Erklä­rung über die Erfül­lung online einreichen

Bau­an­trag online – Feh­len­de Anga­ben und Unter­la­gen online nachreichen

Beson­der­hei­ten des Verfahrens

Wie beim Ein­rei­chen der Unter­la­gen in Papier­form kön­nen zusätz­li­che Anla­gen (bei­spiels­wei­se das Form­blatt Stell­platz­be­rech­nung, wel­ches für bestimm­te Anträ­ge erfor­der­lich ist, wei­ter­ge­hen­de Erklä­run­gen, Beschrei­bun­gen, Berech­nun­gen, Fotos usw.) am Ende des digi­ta­len Antrags als Anhang bei­gefügt werden.

Eine Beson­der­heit ist der Antrag auf Erlaub­nis nach dem Baye­ri­schen Denk­mal­schutz­ge­setz (BayDSchG). Die­ser wird form­los gestellt. Amt­li­che, durch den Frei­staat Bay­ern vor­ge­ge­be­ne Vor­drucke gibt es hier­für nicht. Die Stadt Bam­berg stellt, wie vie­le ande­re Gemein­den auch, eige­nen For­mu­la­re als Hil­fe­stel­lung für eine Bean­tra­gung bereit. Die Abbil­dung eines sol­chen Antra­ges über die Online-Assi­sten­ten ist vom Frei­staat Bay­ern der­zeit nicht vor­ge­se­hen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur denk­mal­schutz­recht­li­chen Erlaub­nis fin­den Sie online unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​b​a​u​o​r​d​n​u​n​g​s​amt.

Eine Bay­ern­ID ist Voraussetzung

Die in der Baye­ri­schen Bau­ord­nung vor­ge­se­he­nen Schrift­form­erfor­der­nis­se wer­den auf­grund der Ver­ord­nung über die digi­ta­le Ein­rei­chung bau­auf­sicht­li­cher Anträ­ge und Anzei­gen (DBauV) durch eine Authen­ti­fi­zie­rung mit einem am Nut­zer­kon­to zuge­las­se­nen Ver­fah­ren ersetzt. Bevor also Anträ­ge und Unter­la­gen über die Online-Assi­sten­ten ein­ge­reicht wer­den kön­nen, muss eine Regi­strie­rung für eine Bay­ern­ID erfol­gen. Dies kann bequem mit dem Per­so­nal­aus­weis mit Online-Funk­ti­on oder über das per­sön­li­che Elster-Zer­ti­fi­kat erfol­gen. Schon steht der Teil­nah­me am digi­ta­len Bau­an­trags­ver­fah­ren nichts mehr im Weg! Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Bay­ern­ID-Regi­strie­rung und wei­te­ren Online-Dien­sten der Stadt gibt es auf www​.stadt​.bam​berg​.de/​b​a​y​e​r​nid unter dem Punkt „Bay­ern­por­tal, Bay­ern­ID und BayernApp“.