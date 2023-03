Roc­co Bräu­ni­ger kehrt an das WWG zurück

Im Jahr 1994 mach­te Roc­co Bräu­ni­ger am Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­um (WWG) in Bay­reuth sein Abitur. Es folg­ten Stu­den­ten- und Arbeits­jah­re in Deutsch­land und den USA. Inzwi­schen ist der 48-Jäh­ri­ge beim Online-Rie­sen Ama­zon eine ganz gro­ße Num­mer. So wird der erfolg­rei­che Mana­ger knapp 30 Jah­re, nach­dem er das WWG als Abitu­ri­ent ver­las­sen hat, als Coun­try Mana­ger für Deutsch­land, Öster­reich und Schweiz für einen Vor­trag an sei­ne „alte Schu­le“ zurück­keh­ren. Er folgt einer Ein­la­dung des Ver­eins der Freun­de und För­de­rer des WWG e.V. Der Ver­ein setzt damit, nach coro­nabe­ding­ter Pau­se, sei­ne tra­di­tio­nel­le Vor­trags­rei­he mit ehe­ma­li­gen WWG-Schü­lern fort.

Bräu­ni­ger wird in sei­nem Vor­trag sei­nen beruf­li­chen Wer­de­gang eben­so vor­stel­len wie Details sei­ner Tätig­keit als Füh­rungs­kraft in einem noch immer rasant wach­sen­den Groß­kon­zern ame­ri­ka­ni­scher Prä­gung. Zudem wird er sich auch den Fra­gen des Publi­kums stel­len. Die Zuschau­er dür­fen sich also auf bis­lang unbe­kann­te Hin­ter­grün­de aus der Welt eines Online-Gigan­ten freu­en. Los geht es am Mon­tag, den 20. März 2023 um 19.00 Uhr in der Aula des WWG, Am Sport­park 1 in Bay­reuth.

Der Ein­tritt ist natür­lich kosten­los, eine Anmel­dung ist nicht notwendig.