Alt­stadt­emp­fang 2023 im Stadtmuseum

Frei­tag, 17. März 2023, 19.30 Uhr

Ein­tritt frei

Am Frei­tag, den 17. März, lädt das Stadt­mu­se­um um 19.30 Uhr zum 15. Alt­stadt­emp­fang ein.

Zu Gast ist in die­sem Jahr Dr. Andrea Klu­xen, Kul­tur­re­fe­ren­tin und Bezirks­hei­mat­pfle­ge­rin des Bezirks Mit­tel­fran­ken. Anläss­lich des 50. Jah­res­tags des Baye­ri­schen Denk­mal­schutz­ge­set­zes gibt sie Ein­blick in aktu­el­le Fra­gen der Denk­mal­pfle­ge, beleuch­tet deren Sinn in Kri­sen­zei­ten und fragt nach deren Bei­trag zu Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz. Im Anschluss besteht Gele­gen­heit zum gesel­li­gen Bei­sam­men­sein und gegen­sei­ti­gen Aus­tausch bei einem Imbiss und Steinbach-Bier.

Musik­be­glei­tung: Wil­let­ta Car­son & Band

Der jähr­li­che Alt­stadt­emp­fang ist eine Ver­an­stal­tung des Stadt­mu­se­ums gemein­sam mit den städ­ti­schen Refe­ra­ten für Pla­nen und Bau­en sowie Bil­dung, Kul­tur und Frei­zeit, dem Hei­matund Geschichts­ver­ein Erlan­gen e. V., dem Bund Deut­scher Archi­tek­ten und dem Orts­ku­ra­to­ri­um der Deut­schen Stif­tung Denkmalschutz.

Stadtgeschichte(n) mit Essig

„Ein­tritt frei – in Erlan­gens Geschich­te“ heißt es ab dem 14. März im Stadtmuseum.

The­men­füh­run­gen neh­men Aspek­te der Stadt­ge­schich­te in den Fokus und laden dazu ein, die Dau­er­aus­stel­lung neu zu entdecken.

Den Auf­takt macht am 19. März der Sprich­wort-Exper­te Rolf-Bern­hard Essig mit sei­nem neu­en Pro­gramm „Unge­ho­bel­te Faden­zäh­ler!“. Der „India­na Jones der Sprach­schät­ze“ nimmt Gewer­ke unter die Lupe, die sich im Muse­um wie­der­fin­den und erläu­tert die Hin­ter­grün­de zu Hand­wer­ker-Redens­ar­ten. Die Ver­an­stal­tung wird am 20. April und 14. Mai wiederholt.

Rät­sel­haf­te Fun­de aus vor­ge­schicht­li­cher Zeit und die Stadt­ent­wick­lung seit dem Mit­tel­al­ter ste­hen am 2. und am 16. April auf dem Pro­gramm. Der Rund­gang zum Zwei­ten Welt­krieg und Kriegs­all­tag in Erlan­gen führt am 30. April hin­ab in den Muse­ums­kel­ler, der als Befehls­stel­le und Luft­schutz­ort dien­te. Dort, wo im April 1945 Ober­bür­ger­mei­ster Ohly mit dem Kampf­kom­man­dan­ten Lor­le­berg über die kampf­lo­se Über­ga­be der Stadt ver­han­del­te, liest der Schrift­stel­ler Phil­ip Krö­mer sei­nen Text „Schrö­din­gers Kampf­kom­man­dant“ über den Tod und das Nach­le­ben Lor­le­bergs. After-Work-Füh­run­gen am 23. März und 4. Mai wid­men sich dem histo­ri­schen Hand­werk in Erlan­gen und beson­de­ren Expo­na­ten wie stein­zeit­li­chem Koral­len­schmuck oder einem Feld­weih­nachts­baum aus dem Ersten Weltkrieg.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de