Ver­an­stal­tungs­rei­he rund um den Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag rücken Frau­en in den Fokus

Trotz vie­ler posi­ti­ver Ver­än­de­run­gen ist auch im Jahr 2023 die struk­tu­rel­le Ungleich­heit zwi­schen Män­nern und Frau­en immer noch offen­sicht­lich: Frau­en ver­die­nen im Schnitt weni­ger, sind zu Hau­se mehr ein­ge­spannt, im Alter oft schlech­ter abge­si­chert und im All­tag immer noch Sexis­mus oder gar sexu­el­ler Belä­sti­gung und Gewalt aus­ge­setzt. Um den Fokus auf die Rol­le der Frau in der Gesell­schaft zu len­ken, fin­den auch in Bam­berg am Inter­na­tio­na­len Welt­frau­en­tag (8. März) ver­schie­den­ste Aktio­nen Ver­an­stal­tun­gen, Work­shops, Aktio­nen und statt.

Die Gleich­stel­lungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Bam­berg laden gemein­sam mit dem Frau­en­haus und dem Not­ruf für sexua­li­sier­te Gewalt des SkF Bam­berg e.V. zur Aus­stel­lung „Frauen(er)Leben“ ein. Frau­en erle­ben vie­les im Leben – Gutes, aber auch Gewalt, Demü­ti­gung, Miss­brauch und Unge­rech­tig­keit auf vie­len Ebe­nen. Die Aus­stel­lung zeigt Wer­ke von Frau­en, die all das „(er)lebt“ haben, ange­fer­tigt von star­ken Kämp­fe­rin­nen. Die Eröff­nung ist am 8. März, um 18:30 Uhr und star­tet im ODE­ON Kino mit der Film­vor­füh­rung „Ein­fach mal was Schö­nes“ bei frei­em Ein­tritt, ehe die Aus­stel­lung im Anschluss in den Räu­men des Not­rufs bei sexua­li­sier­ter Gewalt, SkF Bam­berg, Luit­pold­stra­ße 28, eröff­net wird. Dar­über hin­aus kann die Aus­stel­lung ab dem 9. März von inter­es­sier­ten Per­so­nen und Grup­pen nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 0951 30943341 besucht werden.

Das kom­plet­te Pro­gramm sowie wei­te­re Infos und Details online unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​g​l​e​i​c​h​s​t​e​l​l​ung

108_​Ausstellung_​frauenerleben (Aus­stel­lungs­pla­kat)