Monats­Bee­Trach­tun­gen: Bie­nen im Vorfrühling

Die männ­li­che, gelb blü­hen­de Sal­wei­de bie­tet im März reich­lich Pol­len zur Auf­zucht von Jung­bie­nen. Hin­ge­gen fin­den die Sam­mel­bie­nen an den weib­li­chen, silb­rig schim­mern­den Wei­den­kätz­chen eini­ges an Nek­tar. Die­se soge­nann­te Zei­ger­pflan­ze kün­digt den Über­gang von Win­ter- zu Som­mer­bie­nen an. Nun begin­nen die ersten Arbei­ten an den Bie­nen­stand­or­ten. Wel­che das sind, erfah­ren Inter­es­sier­te in der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt dazu alle an Bie­nen, Pflan­zen und Imke­rei Inter­es­sier­te ein. Der kosten- und anmel­de­freie Kurz­vor­trag mit Fra­ge­run­de und Mei­nungs­aus­tausch fin­det am Mitt­woch, 8. März ab 19 Uhr im Neben­raum der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30 statt .