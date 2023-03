Die Gemein­de­rats­frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen im Ecken­ta­ler Gemein­de­rat hat bean­tragt, Tem­po 30 an den Eng­stel­len in den Orts­durch­fahr­ten von Eschen­au und Forth ein­zu­füh­ren. Auf Höhe der Sankt-Bar­tho­lo­mä­us-Kir­che in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße soll dies zeit­nah umge­setzt wer­den. „Lärm­schutz und die Ver­kehrs­si­cher­heit könn­ten so deut­lich ver­bes­sert wer­den“, beto­nen die Gemein­de­rä­te Mar­ti­na Alwon, Astrid Mar­schall, Axel Goso­ge und Man­fred Bach­may­er. Für die Eng­stel­le zwi­schen Mar­tin-Luther-Stra­ße und der katho­li­schen Kir­che in Forth soll der Gemein­de­rat Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le beauf­tra­gen, beim staat­li­chen Bau­amt ein Lärm­schutz- und Ver­kehrs­si­cher­heits­gut­ach­ten ein­zu­for­dern. Ziel ist es nach Vor­la­ge des Gut­ach­tens auf die­sem Abschnitt der Bun­des­stra­ße Tem­po 30 zu rea­li­sie­ren. Eine Bela­stung der Unter­neh­men in bei­den Orts­durch­fahr­ten sei nicht zu erwar­ten. „Wir wol­len mehr Lärm­schutz und Sicher­heit für alle Ver­kehrs­teil­neh­mer“, so Frak­ti­ons­spre­cher Man­fred Bachmayer.