Am 31. Janu­ar ende­te der dies­jäh­ri­ge „Plan­spiel Börse“-Wettbewerb für rund 96.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Stu­die­ren­de und Azu­bis. Auch in der 40. Jubi­lä­ums­spiel­run­de konn­ten sich alle Teil­neh­men­den über 17 Wochen in klas­si­schen und nach­hal­ti­gen Anla­ge­stra­te­gien üben und dabei grund­le­gen­des Bör­sen­wis­sen gewin­nen. 489 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus dem Geschäfts­ge­biet der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels waren dies­mal dabei. In ins­ge­samt 225 Teams haben sie gemein­sam Bör­sen­luft geschnup­pert. Erneut zeich­net die Spar­kas­se die besten Teams mit Geld- und Sach­prei­sen aus.

Die Gewin­ner­teams

Unter dem Ein­druck der Ener­gie­kri­se, des Krie­ges gegen die Ukrai­ne und stei­gen­der Infla­ti­on setz­ten die Teil­neh­men­den in die­sem tur­bu­len­ten Bör­sen­jahr vor allem auf die US-Rie­sen Ama­zon, Tes­la sowie Apple und inve­stier­ten bran­chen­über­grei­fend auch in Adi­das und Micro­soft. Die Teil­neh­men­den schlos­sen die­ses Jahr ins­ge­samt rund 1,2 Mil­lio­nen vir­tu­el­le Auf­trä­ge mit einem Gesamt­um­satz von fast 4 Mil­li­ar­den Euro ab. Beim Plan­spiel Bör­se wer­den nicht nur die Teams mit der höch­sten Depot­ge­samt­wer­tung, son­dern auch die Teams mit den nach­hal­tig­sten Geld­an­la­gen prämiert.

In der Depot­ge­samt­wer­tung stei­ger­te das Gewin­ner-Team „Bör­sen­pro­fis-187“ vom Mera­ni­er-Gym­na­si­um aus Lich­ten­fels das Start­ka­pi­tal von 50.000 Euro auf 65.414,37 Euro und beleg­te somit den ersten Platz im Schü­ler­wett­be­werb in unse­rem Geschäfts­ge­biet. Ihren Depot­zu­wachs erziel­te die Spiel­grup­pe haupt­säch­lich mit den Wert­pa­pie­ren von Zalan­do. In der Nach­hal­tig­keits­be­wer­tung erwirt­schaf­te­te das Team „oli“ vom Gym­na­si­um Burg­kunst­adt mit den Wert­pa­pie­ren von Nord­ex den höch­sten Nach­hal­tig­keits­er­trag mit 6.627,75 Euro und sicher­te sich so den ersten Platz.

Im Leh­rer­wett­be­werb erreich­te das Team Fal­Vero von der Fach­ober­schu­le Coburg mit 70.586,40 Euro den ersten Platz in unse­rem Geschäfts­ge­biet als auch in der bay­ern­wei­ten Wer­tung. Bun­des­weit reich­te es so für einen her­vor­ra­gen­den vier­ten Platz. Alle Rang­li­sten und Sie­ger fin­den Sie auch auf „Aktu­el­le Rang­li­sten der Spiel­run­de 2022 |Plan­spiel Bör­se“ (plan​spiel​-boer​se​.de)

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Am 4. Okto­ber 2023 star­tet das Plan­spiel Bör­se in die näch­ste Spiel­run­de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf plan​spiel​-boer​se​.de und bei der Spar­kas­se Coburg-Lichtenfels.

Auf die Gewin­ner war­ten jedes Jahr attrak­ti­ve Prei­se, aus­ge­lobt vom Deut­schen Spar­kas­sen­ver­lag, dem Deut­schen Spar­kas­sen- und Giro­ver­band und der Deka­Bank. Die drei besten Schü­le­rin­nen- und Schüler‑, Stu­die­ren­den- und Aus­zu­bil­den­den-Teams in der Depot­ge­samt- und Nach­hal­tig­keits­wer­tung wer­den vom 11. bis 13. Mai 2023 zu einem Event des Plan­spiels Bör­se mit Rah­men­pro­gramm nach Ber­lin ein­ge­la­den. Außer­dem erhal­ten die betreu­en­den Schu­len einen Preis in Form einer finan­zi­el­len Unter­stüt­zung für ein Schul­vor­ha­ben vom Deut­schen Spar­kas­sen- und Giro­ver­band (DSGV). Die sechs Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner des Stu­die­ren­den­wett­be­werbs wer­den zusätz­lich vom DSGV mit einem finan­zi­el­len Bei­trag zum Stu­di­um unter­stützt. Zusätz­lich zu den über­re­gio­nal aus­ge­lob­ten Prei­sen prä­miert die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels die besten Teams in ihrem Geschäfts­ge­biet mit Sachpreisen.