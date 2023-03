Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Kata­ly­sa­tor ausgebaut

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch, 01.03.2023 und Mon­tag, 06.03.2023 ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Stauf­fen­berg­stra­ße und in der Klo­ster-Banz-Stra­ße jeweils die Kata­ly­sa­to­ren zwei­er Opel Astra. Der hier­bei ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 550 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Abge­stell­tes Paket auf Abwegen

BAM­BERG. Ein vor einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße abge­leg­tes Ama­zon-Paket wur­de im Lau­fe des Don­ners­tags, 23.02.2023 von Unbe­kann­ten ent­wen­det. In dem Paket befand sich ein Staub­sauger-Akku im Wert von ca. 22 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Flucht­rad war gestohlen

BAM­BERG. Die Ange­stell­te einer Tank­stel­le in der Von-Kett­ler-Stra­ße konn­te Diens­tag­früh einen 43-Jäh­ri­gen dabei beob­ach­ten, wie er Scho­ko­rie­gel in sei­ne Hosen­ta­sche steck­te. Dar­auf ange­spro­chen, schmiss die­ser die Rie­gel zurück ins Regal und ergriff die Flucht. Die ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fen, konn­ten ihn und einen Beglei­ter in der Nähe der Tank­stel­le mit ihren Fahr­rä­dern antref­fen. Aller­dings stell­te sich her­aus, dass wenig­stens eines der bei­den Fahr­rä­der als gestoh­len gemel­det war. Das Fahr­rad wur­de sichergestellt.

Des Dieb­stahls überführt

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mon­tags konn­ten im Stadt­ge­biet drei Män­ner des Dieb­stahls über­führt wer­den. Alle Drei hat­ten in Super­märk­ten Scho­ko­la­de, Schnaps, wei­te­re Lebens­mit­tel und Kos­me­tik-Arti­kel im Wert von ca. 180 Euro geklaut. Sie erhiel­ten in den jewei­li­gen Läden Hausverbot.

Sprü­he­rei an Garagen

BAM­BERG. In einem Hin­ter­hof in der Ohm­stra­ße wur­den in der Zeit zwi­schen Don­ners­tag, 02.03.2023 und Sams­tag, 04.03.2023 drei Gara­gen mit Graf­fi­ti besprüht. Durch die schwar­ze Far­be ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 300 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Rei­fen an meh­re­ren Fahr­zeu­gen zerstochen

BAM­BERG. Auf einem Schot­ter­park­platz am Mar­ga­re­ten­damm wur­den zwi­schen Sonn­tag­früh und Mon­tag­früh meh­re­re Fahr­zeu­ge beschä­digt. Ins­ge­samt wur­den dort acht Rei­fen von Anhän­gern und Autos im Wert von ca. 1.600 Euro zer­sto­chen. Der Hal­ter die­ser Fahr­zeu­ge hat­te auch in der Jäck­stra­ße Autos geparkt, an wel­chen eben­falls Rei­fen zer­sto­chen waren.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Per­so­nen, die im genann­ten Zeit­raum Beob­ach­tun­gen an den Ört­lich­kei­ten machen konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Unfall­ver­ur­sa­cher lässt ver­letz­ten Fuß­gän­ger zurück

BAM­BERG. Mon­tag­mor­gen gegen 7:45 Uhr bog ein Unbe­kann­ter Auto­fah­rer von der Pödel­dor­fer Stra­ße auf den Ber­li­ner Ring ab. Dabei über­sah er einen 27-Jäh­ri­gen Fuß­gän­ger der dort die Ampel über­quer­te und traf ihn mit sei­ner lin­ken Front am rech­ten Bein. Der Fuß­gän­ger stürz­te, der Auto­fah­rer setz­te sei­ne Fahrt aller­dings fort, ohne sich um den Ver­letz­ten zu küm­mern. Der 27-Jäh­ri­ge muss­te mit einem Ret­tungs­wa­gen zum Arzt gefah­ren werden.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach dem Auto­fah­rer oder evtl. Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

E‑S­coo­ter-Fah­rer wur­den kontrolliert

BAM­BERG. Diens­tag­früh wur­de in der Zoll­ner­stra­ße ein 28-Jäh­ri­ger kon­trol­liert, der mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs war. Bei ihm war ein deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­zu­neh­men, wes­halb ein Test durch­ge­führt wur­de. Die­ser ergab 0,5 Pro­mil­le. Kur­ze Zeit spä­ter wur­de in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ein 25-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Scooter ange­hal­ten, da er ohne gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen unter­wegs war.

Mit Dro­gen am Steuer

BAM­BERG. Am Mon­tag­mor­gen wur­de ein 43-Jäh­ri­ger mit sei­nem BMW in der Egel­see­stra­ße von der Poli­zei kon­trol­liert. Wes­halb er hier­bei sicht­lich ner­vös war, ließ sich schnell klä­ren. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­test war posi­tiv. Sein Auto wur­de abge­stellt und sein Schlüs­sel sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHESS­LITZ. Bereits am Frei­tag­nach­mit­tag, gegen 13 Uhr, ver­gaß ein Land­kreis­be­woh­ner auf dem Park­platz eines Super­mark­tes in der Orts­stra­ße „Ober­end“ eine graue Stoff­ta­sche am Unter­stand der Ein­kaufs­wä­gen. Nach dem Bemer­ken und der anschlie­ßen­den Suche nach der Tasche war die­se nicht mehr dort. In der Tasche befand sich neben Bar­geld im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Bereich auch diver­se Doku­men­te. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

A70 nach Unfall total gesperrt – zwei Men­schen verletzt

Sta­del­ho­fen. Am Mon­tag­vor­mit­tag kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei mit­tel­schwer ver­letz­ten Men­schen, als der 82-jäh­ri­ge Fah­rer eines Ford auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth bei einem Über­hol­ma­nö­ver offen­sicht­lich auf­grund unan­ge­pass­ter Geschwin­dig­keit nach links von der Fahr­bahn abge­kom­men war. Der Ford stieß dabei gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke, wur­de davon abge­wie­sen, schleu­der­te über die gesam­te Haupt­fahr­bahn, krach­te gegen die Außen­schutz­plan­ke, prall­te erneut davon ab und kam schließ­lich auf dem rech­ten Fahr­strei­fen zum Still­stand. Der Fah­rer und auch sei­ne 81-jäh­ri­ge Ehe­frau als Bei­fah­re­rin wur­den dabei mit­tel­schwer ver­letzt und in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Die Fahr­bahn in Rich­tung Bay­reuth muss­te für die Ret­tungs- und Auf­räum­ar­bei­ten für fast eine Stun­de total gesperrt wer­den. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg bedankt sich bei den zahl­rei­chen Hilfs­kräf­ten, ins­be­son­de­re den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Thur­n­au, Sta­del­ho­fen, Stein­feld, Grä­fen­häus­ling und Wattendorf.

Berufs­kraft­fah­rer ver­ur­sacht Unfall im Drogenrausch

But­ten­heim. Der 33-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des-Klein­trans­por­ters fuhr am frü­hen Mon­tag­abend auf der A73 die Abfahrt der Aus­fahrt But­ten­heim ab. Dabei hat­te er sei­ne Geschwin­dig­keit fiel zu schnell gewählt, geriet in der Kur­ve nach links ins Ban­kett und fuhr dabei meh­re­re Leit­pfo­sten und Beschil­de­rung um. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de schnell klar, dass nicht nur unan­ge­pass­te Geschwin­dig­keit, son­dern auch man­geln­de Fahr­tüch­tig­keit des Fah­rers unfall­ur­säch­lich war. Er zeig­te ein­deu­ti­ge dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten und ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test schlug eben­falls posi­tiv auf THC an. Zudem lagen noch wei­te­re Ver­stö­ße gegen das Fahr­per­so­nal­recht und man­gel­haf­te Ladungs­si­che­rung vor. Im Klein­trans­por­ter wur­den sogar noch Dro­ge­nuten­si­li­en mit Dro­gen­re­sten auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Eine Blut­ent­nah­me muss­te durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Den Mann erwar­tet nun zwei Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und Dro­gen­be­sitz. Da er nur einen gül­ti­gen aus­län­di­schen Füh­rer­schein hat, durf­te er die­sen zwar behal­ten, bekommt aber in Deutsch­land für einen län­ge­re Zeit­raum eine Fahrerlaubnissperre.

Kon­trol­le eines Schlan­gen­li­ni­en­fah­rers ent­hüllt wah­re Straftatenvielfalt

Hall­stadt. Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei fiel am Mon­tag­mor­gen ein VW Golf mit öster­rei­chi­schen Kenn­zei­chen auf, wel­cher mit Schlan­gen­li­ni­en auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt unter­wegs war. Bei der Kon­trol­le räum­te der 38-jäh­ri­ge Fah­rer ein, dass er gar kei­ne Fahr­erlaub­nis hat. Er mach­te auch den Ein­druck, dass er unter dem Ein­fluss berau­schen­der Mit­tel steht und im Auto wur­den meh­re­re Medi­ka­men­te auf­ge­fun­den, wel­che die Fahr­tüch­tig­keit beein­träch­ti­gen. Um die Ange­le­gen­heit noch wei­ter zu eska­lie­ren, stell­ten die Beam­ten fest, dass die Kenn­zei­chen gar nicht zu dem Golf gehör­ten. Sie wur­den tat­säch­lich am Vor­tag in Öster­reich gestoh­len. Der Golf war in Wirk­lich­keit gar nicht zuge­las­sen und auch unver­si­chert. Somit muss­ten die Kenn­zei­chen sicher­ge­stellt, die Wei­ter­fahrt been­det und auch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wer­den. Zudem bestand bei dem Mann noch eine Fahn­dung wegen Auf­ent­halts­er­mitt­lung auf­grund eines frü­he­ren Dieb­stahl­de­likts. Ihn erwar­ten nun Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr auf­grund ande­rer berau­schen­der Mit­tel, Dieb­stahl, Urkun­den­fäl­schung, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, Fah­ren ohne Ver­si­che­rungs­schutz und ohne Zulassung.

Mit Can­na­bis im Blut und in der Tasche am Steuer

Bam­berg. Die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­vor­mit­tag einen 29-jäh­ri­gen Seat-Fah­rer, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs war. Bei dem Mann zeig­ten sich sogleich dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen und in sei­ner Jacken­ta­sche konn­te sogar noch eine gerin­ge Men­ge Haschisch auf­ge­fun­den wer­den. Des­halb muss­te er sei­ne Wei­ter­fahrt been­den und eine Blut­ent­nah­me wur­de durch­ge­führt. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Dro­gen­be­sitz und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Wei­lers­bach. Mon­tag­mor­gen fuhr ein 18-Jäh­ri­ger mit sei­nem Seat aus dem Obe­ren Dor­sig nach rechts in den Will­berg. Hier­bei kol­li­dier­te er mit einer von rechts kom­men­den 41-jäh­ri­gen Frau, die mit ihrem BMW den Will­berg hoch­fuhr. Ver­letzt wur­de nie­mand, aller­dings ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 4500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­nach­mit­tag befuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen 14 Uhr die B 470 von Forch­heim in Fahrt­rich­tung Wim­mel­bach. Aus unge­klär­ter Ursa­che ver­lor er eine Bord­wand sei­ner Lade­flä­che. Der dahin­ter­fah­ren­de 33-jäh­ri­ge Fah­rer eines Beton­mi­schers fuhr über die auf der Fahr­bahn lie­gen­de Bord­wand, die dar­auf­hin gegen den Pkw einer nach­fol­gen­den 26-Jäh­ri­gen geschleu­dert wur­de. Da am Pkw ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 3.000.- EUR ent­stand, hiel­ten der Fah­rer des Beton­mi­schers und die Pkw-Fah­re­rin an der Unfall­stel­le, der vor­aus­fah­ren­de Unbe­kann­te setz­te sei­ne Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Unfall­fol­gen zu ver­ge­wis­sern. Zeu­gen, die Anga­ben zum Unfall­her­gang oder Unfall­be­tei­lig­ten machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Pinz­berg. Meh­re­re Holz­stäm­me ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter im Zeit­raum zwi­schen Frei­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­vor­mit­tag. Die Stäm­me mit einer Län­ge von etwa 4 Metern wur­den am Ran­de eines Park­plat­zes am Ende der Äuße­ren Kapel­len­stra­ße gela­gert und hat­ten einen Wert von etwa 250.- EUR. Zeu­gen, die im rele­van­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ver­schaff­te sich zwi­schen Frei­tag­vor­mit­tag und Mon­tag­mor­gen Zutritt zu einer Bau­stel­le in der Simon-Hege­le-Stra­ße. Hier­zu brach er zunächst eine Tür und anschlie­ßend eine Werk­zeug­ki­ste gewalt­sam auf und ent­wen­de­te diver­ses Werk­zeug im Gesamt­wert von etwa 1.000.- EUR. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Zufahrts­schild ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend, zwi­schen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer das Zufahrts­schild zu einer Tank­stel­le im Gewer­be­ge­biet „In der Au“. Ersten Zeu­gen­aus­sa­gen nach dürf­te es sich beim Ver­ur­sa­cher um den Fah­rer eines älte­ren, dun­kel­grü­nen BMW der 3‑er Rei­he han­deln. Vor Ort konn­ten Fahr­zeug­tei­le des Ver­ur­sa­cher­fahr­zeugs sicher­ge­stellt wer­den. Wei­te­re Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.