Aus­stel­lung „Fün­fer­lei im Turm“ vom 11. März bis 10. April 2023

„Fün­fer­lei im Turm“. Unter die­sem Titel prä­sen­tiert eine Grup­pe von fünf frän­ki­schen Künst­le­rin­nen und Künst­ler vom 11. März bis 10. April im Berg­fried der Giech­burg ihre neu­en Wer­ke. Geprägt durch den per­sön­li­chen Zugriff mit­tels ver­schie­de­ner Tech­ni­ken und Aus­drucks­wei­sen ent­wickeln die Kunst­schaf­fen­den, Judith Bau­er-Born­emann, Ger­hard Hagen, Ellen Hal­li­er, Peter Schop­pel und Chri­stia­na Sie­ben indi­vi­du­el­le Sicht­wei­sen und geben jeweils auf einer Eta­ge des Turms Ein­blicke in ihre eige­nen Welten.

Die Ver­nis­sa­ge fin­det am Sonn­tag, 12. März 2023, 15:00 Uhr auf der Giech­burg bei Scheß­litz statt. Im Anschluss ist die Aus­stel­lung jeweils sams­tags und sonn­tags sowie an Fei­er­ta­gen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.

Im Rah­men des bun­des­wei­ten Druck­kunst­ta­ges fin­den an den Sonn­ta­gen 19. und 26. März jeweils 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr Druck­vor­füh­run­gen statt.