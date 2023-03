Unter­brin­gung von Asyl­su­chen­den – Info­abend am 15. März in der Gefree­ser Stadthalle

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann und Oli­ver Die­tel, Erster Bür­ger­mei­ster der Stadt Gefrees, laden am Mitt­woch, 15. März, um 20 Uhr in die Gefree­ser Stadt­hal­le, Haupt­stra­ße 2, zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung über die in der Stadt geplan­te Unter­brin­gung von Asyl­be­wer­bern ein. Es ist vor­ge­se­hen, in der ehe­ma­li­gen Gast­stät­te „Grü­ner Baum“ für 34 Asyl­su­chen­de eine Unter­kunft zu schaf­fen, die ab Mit­te April bezugs­fer­tig sein wird. Bür­ger­mei­ster Die­tel und Land­rat Wie­demann sowie mit der Unter­brin­gung und Inte­gra­ti­on von Geflüch­te­ten befass­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im Land­rats­amt und der zukünf­ti­ge Betrei­ber der Unter­kunft wer­den umfas­send dar­über infor­mie­ren und ste­hen für Fra­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zur Verfügung.