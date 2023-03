Zum Auf­takt der Oster­vor­be­rei­tung hat der Frän­ki­sche Schweiz Ver­ein (FSV) Eber­mann­stadt zum ersten Mal einen Oster­ei­er­mal­kurs spe­zi­ell für Kin­der ver­an­stal­tet. Unter der über­aus fach­kun­di­gen Anlei­tung von Frau Eri­ka Stri­gl – Lei­te­rin der Kul­tur­werk­statt Frän­ki­sche Schweiz Mor­sch­reuth – konn­ten die Kin­der neben der krea­ti­ven Umset­zung auch das not­wen­di­ge hand­werk­li­che Geschick erler­nen, um die jeweils ca. 70 Qua­drat­zen­ti­me­ter Flä­che der Eier­scha­le opti­mal zu gestalten.

So wur­den an die­sem Tag zahl­rei­che Eier sorg­fäl­tig – es ging dabei nur ein ein­zi­ges Exem­plar zu Bruch – mit öster­li­chen Moti­ven kunst­voll ver­ziert. Der Umgang mit Far­be, Pin­sel und Hand­werks­zeug ging mit der Zeit immer ver­sier­ter vor­an, so dass Aali­yah, Anne, Fin­ja, Eva-Maria sowie Mira und Nelia zusam­men mit Papa Kai ihre Kunst­wer­ke gut ver­packt und mit Stolz nach Hau­se neh­men durften.

Moni­ka Wei­sel bedank­te sich bei Kurs­lei­te­rin Eri­ka Stri­gl für die har­mo­ni­sche Durch­füh­rung des Oster­ei­er­mal­kur­ses, für die Orts­grup­pe des FSV Eber­mann­stadt gehen die Oster­vor­be­rei­tun­gen nun naht­los wei­ter mit dem Bin­den der Gir­lan­den für den Oster­brun­nen­schmuck und deren Anbrin­gung sowie dem eigent­li­chen Höhe­punkt: dem 23. Oster­ei­er­markt im Pfarr­zen­trum Eber­mann­stadt am 26.03.2023.