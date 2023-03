Fahr­plan­än­de­run­gen bei Bus­li­nie 219 gül­tig ab 6. März

Ab Mon­tag, 06.03.2023 gel­ten fol­gen­de Fahr­plan­än­de­run­gen bei Bus­li­nie 219:

Die Fahrt Mo-Fr um 8:21 Uhr von Hilt­polt­stein nach Grä­fen­berg ver­kehrt durch­ge­hend 18 Minu­ten frü­her, die neue Abfahrts­zeit in Hilt­polt­stein, Rat­haus lau­tet 8:03 Uhr, die neue Ankunfts­zeit in Grä­fen­berg, Bahn­hof lau­tet 8:24 Uhr. Somit kann der Zug RB 21 um 8:30 Uhr in Rich­tung Nürn­berg erreicht werden.

Die Fahrt Mo-Fr um 8:00 Uhr von Grä­fen­berg nach Hilt­polt­stein beginnt neu um 7:45 Uhr an der Grund­schu­le Grä­fen­berg, fährt über Bahn­hof, und hat Ankunft in Hilt­polt­stein, Rat­haus um 8:02 Uhr.

Die Fahrt Mo-Fr um 9:40 Uhr von Grä­fen­berg nach Hilt­polt­stein bedient unter­wegs zusätz­lich die Hal­te­stel­len Kem­ma­then um 9:53 Uhr, und Kap­pel um 9:55 Uhr.