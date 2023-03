Forch­heim for Future e.V. (Fo4F) führt jeden Monat ein Clean-Up durch, bei dem Müll in der Stadt ein­ge­sam­melt wird. Im März haben die Schü­ler und Schü­le­rin­nen des Ehren­bürg Gym­na­si­ums um einen Zusatz­ter­min gebe­ten und möch­ten mit Fo4F gemein­sam ein Clean-Up in der Umge­bung der Schu­le durch­füh­ren. Der Treff­punkt am Frei­tag, den 10. März ist um 14 Uhr auf dem Park­platz in der Ruhalm­stra­ße. Natür­lich kön­nen auch alle ande­ren Inter­es­sier­ten teil­neh­men und wie immer auch Hand­schu­he und Grei­fer ausleihen.