Die Stel­le des BRK-Ret­tungs­dienst­lei­sters ist eine ganz beson­de­re Lei­tungs­po­si­ti­on, denn das Auf­ga­ben­feld des Ret­tungs­dien­stes gilt nicht nur als „Keim­zel­le“ des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, son­dern ist auch eng und viel­fäl­tig mit den Behör­den, ande­ren Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen sowie dem Ehren­amt in den Bereit­schaf­ten, Was­ser­wach­ten und Kata­stro­phen­schutz-Ein­hei­ten des Roten Kreu­zes ver­zahnt. Mit Tobi­as Eis­mann über­nimmt nun ein lang­jäh­ri­ger BRK-Mit­ar­bei­ter die Nach­fol­ge des lei­der viel zu früh ver­stor­be­nen Klaus Rüben­saal an der Spit­ze des BRK-Ret­tungs­dien­stes im Land­kreis Lichtenfels.

„Es ist gut, dass die­se wich­ti­ge Lei­tungs­po­si­ti­on, die nach dem plötz­li­chen und viel zu frü­hen Tod von Klaus Rüben­saal vakant war, jetzt wie­der besetzt ist. Und wir freu­en uns sehr, mit Tobi­as Eis­mann einem lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­ter aus den eige­nen Rei­hen den beruf­li­chen Auf­stieg ermög­li­chen zu kön­nen. Für sei­ne anspruchs­vol­le Füh­rungs­auf­ga­be – immer­hin geht es um die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung mit lebens­wich­ti­gen Ret­tungs­dienst­lei­stun­gen – wün­sche ich ihm im Namen der gesam­ten Rot­kreuz-Fami­lie im Land­kreis Lich­ten­fels und auch als Land­rat von Her­zen viel Erfolg“, so der BRK-Kreis­vor­sit­zen­de Chri­sti­an Meißner.

Tobi­as Eis­mann ist bereits seit dem Jahr 2009 im Ret­tungs­dienst des BRK-Kreis­ver­bands Lich­ten­fels beschäf­tigt. Zunächst war er als Ret­tungs­as­si­stent und spä­ter als Not­fall­sa­ni­tä­ter tätig. Seit 2011 fun­gier­te er auch als Stell­ver­tre­ten­der Ret­tungs­dienst­lei­ter und konn­te so unter der Füh­rung von Klaus Rüben­saal bereits vie­le wert­vol­le Erfah­run­gen für die Lei­tung des Ret­tungs­dien­stes sam­meln. Neben sei­ner haupt­amt­li­chen Tätig­keit enga­giert sich Tobi­as Eis­mann auch ehren­amt­lich im Roten Kreuz. So ist er bei­spiels­wei­se Mit­glied der Teams „Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst“ (ELRD) und „Unter­stüt­zungs­grup­pe Sani­täts­ein­satz­lei­tung“ (UG SanEL) sowie Fach­dienst­lei­ter „Infor­ma­ti­on und Kom­mu­ni­ka­ti­on“ (IuK) der BRK-Bereit­schaf­ten. Dar­über hin­aus fun­giert er auch als „Ört­li­cher Ein­satz­lei­ter“ (ÖEL) im Kata­stro­phen­schutz des Land­krei­ses Lichtenfels.

Der BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak freut sich auf die zukünf­ti­ge Zusam­men­ar­beit und führ­te hier­zu aus: „Herr Eis­mann hat als jun­ge Füh­rungs­kraft nun eine anspruchs­vol­le Lei­tungs­po­si­ti­on in unse­rem Kreis­ver­band über­nom­men, und wir sind davon über­zeugt, dass er die­se mei­stern und auch im Sin­ne von Klaus Rüben­saal, des­sen Arbeit unver­ges­sen bleibt, wei­ter­füh­ren wird. Für sei­ne Tätig­keit als Lei­ter unse­res BRK-Ret­tungs­dien­stes wün­schen wir Herrn Eis­mann viel Erfolg und sichern ihm unse­re vol­le Unter­stüt­zung zu“.

Der BRK-Ret­tungs­dienst über­nimmt mit sei­nen Ret­tungs­wa­chen in Lich­ten­fels, Weis­main und Zett­litz, einem Stell­platz in Ebens­feld sowie zwei Not­arzt­ein­satz­fahr­zeug-Stand­or­ten in Lich­ten­fels und Burg­kunst­adt bereits seit vie­len Jahr­zehn­ten die Not­fall­ret­tung und den Kran­ken­trans­port im Land­kreis Lich­ten­fels. Rund 45 haupt­amt­li­che Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen lei­sten gemein­sam mit Aus­zu­bil­den­den, Frei­wil­li­gen­dienst­lei­sten­den und ehren­amt­lich Akti­ven jedes Jahr mehr als 16.000 Ein­sät­ze – davon rund 6.000 in der Not­fall­ret­tung. Der BRK-Ret­tungs­dienst ist da für die Men­schen im Land­kreis Lich­ten­fels, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.