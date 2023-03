Seit rund 20 Jah­ren steu­ern Bam­berg, Bisch­berg, Hall­stadt und Hirschaid ihre Ein­zel­han­dels­ent­wick­lung in einer beson­de­ren Arbeits­ge­mein­schaft, kurz „ARGE B²H²“. Die Bür­ger­mei­ster der vier Kom­mu­nen unter­zeich­ne­ten am 28. Febru­ar eine fort­ge­schrie­be­ne Ver­ein­ba­rung und bekräf­tig­ten so die Fort­set­zung der inter­kom­mu­na­len Zusammenarbeit.

Mit etwa 435.000 m² Ver­kaufs­flä­che in rund 940 Ein­zel­han­dels­be­trie­ben und einer jähr­li­chen Umsatz­lei­stung von ca. 1,3 Mil­li­ar­den Euro (Stand 2021) ist der Ein­zel­han­del ein bedeu­ten­der Wirt­schafts­fak­tor in der ARGE-Regi­on, der Kauf­kraft aus dem Umland und dem gesam­ten nord­baye­ri­schen Raum anzieht. Das zen­tra­le Ziel der ARGE ist der Schutz der Innen­städ­te und Orts­mit­ten. Durch ver­än­der­te Kon­sum­trends, die Kon­kur­renz groß­flä­chi­ger Stand­or­te in nicht inte­grier­ten Lagen, den Online-Han­del und die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie, steht der Ein­zel­han­del vor allem in den Orts­zen­tren heu­te stark unter Druck. Daher braucht es gera­de hier eine ver­brau­cher­na­he Ver­sor­gungs­funk­ti­on, um leben­di­ge, attrak­ti­ve Zen­tren zu ent­wickeln und zu erhalten.

Die Arbeits­ge­mein­schaft legt des­halb in einem inter­kom­mu­na­len Ent­wick­lungs­kon­zept (IEK) durch gemein­sa­me Steue­rungs­re­geln fest, an wel­chen Stand­or­ten ent­spre­chen­de Sor­ti­men­te und Ver­kaufs­flä­chen­grö­ßen zuläs­sig sind, damit nega­ti­ve Aus­wir­kun­gen auf die Innen­städ­te und Orts­mit­ten ver­mie­den wer­den. Außer­dem schafft sie eine Platt­form, um Pro­jek­te der Betei­lig­ten auf Augen­hö­he unter fest­ge­leg­ten Rah­men­be­din­gun­gen abzu­stim­men und so Kon­flik­te und Fehl­ent­wick­lun­gen früh­zei­tig zu ver­hin­dern. Sie wird mit Städ­te­bau­för­der­mit­teln von Bund und Frei­staat unterstützt.

Micha­el Mohn­korn vom Sach­ge­biet Städ­te­bau­för­de­rung der Regie­rung von Ober­fran­ken lobt das hohe Niveau der Abstim­mun­gen: „Die ARGE B²H² gilt als bay­ern­wei­tes Modell­pro­jekt für die inter­kom­mu­na­le Zusammenarbeit“.

Betei­ligt sind zudem das Land­rats­amt Bam­berg als Auf­sichts­be­hör­de sowie die Gesell­schaft für Markt- und Absatz­for­schung mbH als exter­ne Fach­be­ra­tung. Das Büro dwpla­nung aus Bam­berg über­nimmt als Pro­jekt­ma­nage­ment die Mode­ra­ti­on und Koor­di­na­ti­on der Arbeitsgemeinschaft.

Wei­te­re Infor­ma­ti­on fin­den Sie unter www​.arge​-b2h2​.de

Die gan­ze Ver­ein­ba­rung im Wortlaut:

