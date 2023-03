Rolf Hörn­lein berich­tet kurz von der Forch­hei­mer Ver­an­stal­tung zum „Kli­ma­streik“, der von Fri­days for Future unter Betei­li­gung vie­ler ande­rer Orga­ni­sa­tio­nen ver­an­stal­tet wur­de: Der Demon­stra­ti­ons­zug beweg­te sich vom Le-Per­reux-Park über Bam­ber­ger Stra­ße, Haupt­stra­ße und Para­de­platz zum Markt­platz. Dort habe ich für den VCD ein kur­zes State­ment abge­ge­ben, bezo­gen auf die Ver­kehrs- und Kli­ma­si­tua­ti­on in Forch­heim. Ich habe dar­ge­legt, dass es der Stadt Forch­heim mög­lich wäre, ohne gro­ße finan­zi­el­le Auf­wen­dun­gen und trotz der der­zei­ti­gen Geset­zes­la­ge das Zu-Fuß-Gehen und das Rad­fah­ren attrak­ti­ver zu machen und dadurch den Kraft­fahr­zeug­ver­kehr zu ver­rin­gern. Nähe­res auf Anfra­ge (vcd@hoernlein‑r.de) oder beim näch­sten VCD-Info­Treff am Mitt­woch, 29.03.2023, 19.00 Uhr unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff.

Aus dem letz­ten Rund­schrei­ben ist ein Datum zu kor­ri­gie­ren: Ear­th­day ist am Sams­tag, den 22.04.2023. Ein wei­te­rer Ver­an­stal­tungs­hin­weis befreun­de­ter Ver­bän­de: Forch­heim for Future e.V. lädt in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le Forch­heim am Diens­tag, den 28. März um 19 Uhr in der Horn­schuch­al­lee 20 zu einem kosten­lo­sen Kino­abend ein. Gezeigt wird der Film: Zeit­al­ter der Dumm­heit – oder war­um tun wir nichts gegen den Kli­ma­wan­del? Nähe­re Infos https://​forch​heim​-for​-future​.de.

Eigent­li­cher Grund die­ser Rund­mail ist die Erin­ne­rung AN ALLE, DIE ANRE­GUN­GEN FÜR DEN ZUKÜNF­TI­GEN BUS­VER­KEHR IN FORCH­HEIM STADT UND LAND HABEN, dass wir die­ses The­ma in einer Son­der­sit­zung AM KOM­MEN­DEN MITT­WOCH, 08.03.2023, 19.00 UHR DIS­KU­TIE­REN WOL­LEN (IM INTER­NET: HTTPS://​MEET​.JIT​.SI/​V​C​D​-​F​O​-​I​N​F​O​T​R​EFF) mit dem Ziel KON­KRE­TE VOR­SCHLÄ­GE FÜR DIE VER­BES­SE­RUNG DES BUS­VER­KEHRS zu erar­bei­ten und an die pla­nen­den Stel­len wei­ter­zu­ge­ben. Sie alle sind ein­ge­la­den! Vor­schlä­ge und Infor­ma­tio­nen ger­ne auch schon vor­her per E‑Mail: vcd@hoernlein‑r.de.