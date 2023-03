Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger und Land­rat Wie­demann stel­len Pro­gramm vor

Anläss­lich des ersten „Main-Fluss­Film­Fe­stes“ und des Welt­was­ser­ta­ges (22. März) hat die Regi­on Bay­reuth den gan­zen März zum Was­ser­mo­nat aus­ge­ru­fen. Um das Pro­gramm vor­zu­stel­len haben die Regio­nal­ent­wick­lung von Stadt und Land­kreis Bay­reuth zusam­men mit dem Netz­werk Main zu einem Pres­se­ge­spräch in den Jean Paul Art Space gela­den. Die dort am 3. März 2023 eröff­ne­te Aus­stel­lung Lebens­Art Was­ser bil­det den Auf­takt für das viel­fäl­ti­ge Pro­gramm mit rund 30 Ange­bo­ten in der gan­zen Regi­on Bayreuth.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger freut sich, dass am 14. März im Kino franz & glo­ria die Eröff­nung des ersten Fluss­Film­Fe­stes ent­lang des Mains statt­fin­den wird und dass sich vie­le städ­ti­sche Ein­rich­tun­gen, wie die VHS, Was­ser­werk und Stadt­bau­hof und das Histo­ri­sche Muse­um, aber auch wich­ti­ge Koope­ra­ti­ons­part­ner der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, des Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­tens, des Was­ser­wirt­schafts­am­tes Hof oder der Umwelt­sta­ti­on Lin­den­hof am Rah­men­pro­gramm betei­li­gen. Vom Stadt­ge­spräch zu Mikro­pla­stik, über Fluss- und Natur­füh­run­gen bis hin zu Thea­ter­vor­stel­lun­gen, Lesun­gen und Kon­zer­ten wer­den ver­schie­den­ste Aspek­te des The­mas Was­ser beleuch­tet. Die Ver­an­stal­tun­gen rich­ten sich an Erwach­se­nen und teil­wei­se auch an Fami­li­en mit Kin­dern. Dabei wer­den Fra­ge­stel­lun­gen wie: „Wo kommt unser Was­ser her? Wie funk­tio­niert eine Klär­an­la­ge? Wie leben Pflan­zen im und am Was­ser? Was hat mei­ne Ernäh­rung mit Was­ser­knapp­heit zu tun?, beantwortet.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann beton­te, dass der Land­kreis für die Quell­re­gi­on des Mains eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung hat. Denn die­se sind nicht nur auf­grund der noch bei Bad Ber­neck vor­kom­men­den Fluss­perl­mu­schel beson­ders schüt­zens­wert. So ist es wich­tig, dass bei­spiels­wei­se in hei­ßen Som­mern die Bevöl­ke­rung Ver­ständ­nis dafür hat, dass der Gewäs­ser­schutz an ober­ster Stel­le steht. Dar­um freut es ihn sehr, dass nach dem gro­ßen Zuspruch im letz­ten Jahr mit mehr als 200 Per­so­nen, sich auch die­ses Jahr wie­der alle Alters­grup­pen vom Kin­der­gar­ten bis zum Erwach­se­nen beim Müll sam­meln unter dem Mot­to Main­Cle­a­nUp enga­gie­ren. Los geht es am 13.03. in Hein­ers­reuth und Bischofs­grün bil­det am 22. April den Abschluss.

Eva Rund­holz, Beauf­trag­te für Regio­nal­ent­wick­lung der Stadt Bay­reuth ist begei­stert, dass ihre Idee des Was­ser­mo­nats in der Regi­on von so vie­len Part­nern auf­ge­grif­fen wor­den ist. „Es scheint, dass jetzt genau der rich­ti­ge Zeit­punkt ist, sich des The­mas Was­ser anzu­neh­men. Und das erste Fluss­Film­Fest am Main bie­tet dafür den per­fek­ten Rah­men“. Den abschlie­ßen­den Höhe­punkt bil­det der Akti­ons­tag Mein Main am 26. März in der Wil­hel­mi­ne­naue. Der Was­ser­mo­nat in der Regi­on Bay­reuth wird geför­dert durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.

„Allein die Ver­an­stal­tun­gen hier in Bay­reuth top­pen schon alles, was wir uns für das erste Fluss­Film­Fest am Main erhofft hat­ten“ sagt Anne Schmitt vom Fluss­pa­ra­dies Fran­ken. Sie organ­siert zusam­men mit Simo­ne Kolb vom Netz­werk Main und Micha­el Ben­der von der Stif­tung Living Rivers gemein­sam mit den Kinos und vie­len Part­nern ent­lang des Mains das Event. Das erste Fluss­Film­Fest am Main wird vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat geförderten.

Alle Ter­mi­ne in der Regi­on Bay­reuth sind in einem gedruck­ten Pro­gramm oder online zu fin­den unter www.region-bayreuth/mainflussfilmfest.

Infor­ma­tio­nen zum FlussFilmFest

Im März 2023 fin­det zum ersten Mal ein Fluss­Film­Fest am Main statt, nicht nur in einer Stadt son­dern von der Quell­re­gi­on den Fluss­lauf ent­lang. Es rückt die teils dra­ma­ti­sche Ver­än­de­rung von Fluss­land­schaf­ten in den Fokus und zeigt auf, was getan wer­den muss. Online sind alle Ver­an­stal­tun­gen zu fin­den unter www​.main​fluss​film​fest​.de. Das gedruck­te Pro­gramm ist jetzt in den 14 teil­neh­men­den Kinos und vie­len Tou­rist Infor­ma­tio­nen erhält­lich oder kann über das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken www​.fluss​pa​ra​dies​-fran​ken​.de direkt ange­fragt werden.

Kunst­aus­stel­lung Lebens­Art Wasser

In die­ser für das Fluss­Film­Fest vom Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth, dem Regio­nal­ma­nage­ment und dem Jean Paul Kul­tur­ver­ein orga­ni­sier­ten Gemein­schafts­aus­stel­lung set­zen sich über 30 Künst­le­rin­nen und Künst­lern mit den The­men Was­ser, aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen zu des­sen Schutz, das Leben am Fluss, Nach­hal­tig­keit, Lebens­ader Was­ser, Fas­zi­na­ti­on der Unter­was­ser­welt in Seen und Flüs­sen aus­ein­an­der und zei­gen ihre ganz eige­ne Per­spek­ti­ve dazu. Die Aus­stel­lung fin­det vom Fr., 3. März bis So., 26. März 2023 im Jean Paul Art Space in Bay­reuth, Fried­rich­str. 5, statt und ist jeweils Do & Fr von 13–17 Uhr sowie Sa & So von 16–20 Uhr geöff­net. Der Ein­tritt ist frei.