Der Fran­ken­bund – Grup­pe Bay­reuth – lädt am 9. März um 19 Uhr herz­lich in die Sud­pfan­ne (Saal öff­net um 18 Uhr) zu einem Vor­trag mit dem Kaste­lan der Plas­sen­burg, Herrn Harald Stark, ein. Der Vor­trag bezieht sich auf den Kri­stall­berg­bau in und um Wei­ßen­stadt. Der Über­lie­fe­rung zufol­ge sind die Vor­kom­men des Berg­kri­stall­baus seit dem 15. Jahr­hun­dert bekannt. Nach land­läu­fi­ger Mei­nung stam­men die Kri­stal­le an der Fas­sa­de des Neu­en Schlos­ses in der Ere­mi­ta­ge in Bay­reuth aus Wei­ßen­stadt. In Wei­ßen­stadt ber­gen vie­le histo­ri­sche Gebäu­de in ihren uralten tie­fen Kel­lern vie­le Geheim­nis­se. Es wur­den dort min­de­stens 40 ver­schie­de­ne Kri­stall­ar­ten gefunden.

Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind will­kom­men. Wei­te­re Infos unter: https://​fran​ken​bund​bay​reuth​.jim​do​free​.com