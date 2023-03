Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim und der Ver­ein „Bunt statt Braun Forch­heim“ laden am Diens­tag, 21. März 2023, um 19.30 Uhr zum Vor­trag „Was ist All­tags­ras­sis­mus und was kön­nen Sie dagegen tun?“ in die Stadtbü­che­rei Forch­heim in der Spi­tal­stra­ße 3 in Forch­heim ein. Der Ein­tritt ist frei.



Am 21. März 1960 ende­te im süd­afri­ka­ni­schen Shar­pe­ville eine Demon­stra­ti­on gegen die Pass­ge­set­ze der wei­ßen Apart­heits­re­gie­rung in einem Mas­sa­ker. 1966 ernann­te die UNO die­sen Tag zum „Inter­na­tiona­len Tag für die Besei­ti­gung der Ras­sen­dis­kri­mi­nie­rung“. Im „Lage­be­richt Ras­sis­mus in Deutsch­land“ beleuch­tet die Bun­des­re­gie­rung 2022 Ras­sis­mus „nicht nur in sei­nen gewalt­för­mi­gen, extre­men Aus­prä­gun­gen, son­dern auch in sei­nen struk­tu­rel­len, all­täg­li­chen Aus­wir­kun­gen“.Auf die­se Aspek­te bezieht sich der Vor­trag von Sonja Hodacsik aus Forch­heim, Vor­stands­mit­glied des Ver­eins „Bunt statt Braun Forchheim“. Sie stützt sich dabei auf Publi­ka­tio­nen von Expert*innen: Der Vor­trag beginnt mit anti­ras­si­sti­schem Grund­wis­sen wie wei­ße Pri­vi­le­gi­en, Mikro­ag­gres­sio­nen und Selbstbezeichnungen.

Anschlie­ßend wer­den All­tags­ge­genstän­de, aktu­el­le Mel­dun­gen und Berich­te Betrof­fe­ner gezeigt und histo­risch-struk­tu­rell ein­ge­ord­net. Den Abschluss bil­den Emp­feh­lun­gen zu anti­rassisti­schem Han­deln. Dazu liegt eine Aus­wahl an Medi­en aus dem Büche­rei­be­stand aus. Das Bünd­nis „Bunt statt Braun Forchheim“ wur­de 2010 als Reak­ti­on auf eine Akti­on von Rechts­ra­di­ka­len auf dem Rat­hausplatz gegrün­det. Es besteht aus Bürger*innen sowie Orga­ni­sa­tio­nen aus Forch­heim und Umge­bung. Der Ver­ein tritt für eine welt­of­fe­ne, tole­ran­te, bun­te Gesell­schaft ein, gegen Ras­sis­mus, Anti­se­mi­tis­mus, Aus­gren­zung und deren Ver­brei­ter und orga­ni­siert ent­spre­chen­de Veranstaltungen.