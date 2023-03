1.Damen: Ein­deu­ti­ge Nie­der­la­ge für den SKC

Mit einem kla­ren 0:8 und 3379:3718 Kegeln müs­sen sich die Damen des SKC Eggols­heim gegen den SKC Vic­to­ria Bam­berg am Ende deut­lich geschla­gen geben.

Im Start setz­te man auf Jas­min Hahn und Anna Ritt­ha­ler. Wäh­rend Jas­min gegen die mehr­ma­li­ge Welt­mei­ste­rin der Gäste mit ihren 535 zu 655 und 0:4 Sät­zen auf ver­lo­re­nem Posten stand, ergat­ter­te Anna zumin­dest einen Satz. Den­noch reich­ten ihre guten 563 zu 619 Zäh­ler nicht zum Punktgewinn.

Mit einem ordent­li­chen Minus von 176 Holz betra­ten Manue­la Haß­fur­ther und Cori­na Bese die Bahn. Trotz der Satz­ge­win­ne von bei­den auf der zwei­ten Bahn, soll­te es schluss­end­lich auch hier nicht für einen Punkt rei­chen. Für Manu war die­ser zwar auf der Schluss­bahn noch zum Grei­fen nah, aber ihre Kon­tra­hen­tin riss das Duell bei 1:3 Sät­zen und 587 zu 603 Holz noch an sich. Cori­na muss­te ihre Geg­ne­rin mit 533 zu 614 Holz eben­falls zie­hen lassen.

Ergeb­nis­kos­me­tik soll­te nun Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert im Schluss betrei­ben. Bei­de star­te­ten ver­hei­ßungs­voll, aber sowohl Mel­li mit ihren guten 584 zu 640 Zäh­lern, als auch Romy, die knapp auf der Schluss­bahn ihr Duell bei 577 zu 587 Holz noch abge­ben muss­te, konn­ten der star­ken Lei­stung der Bam­ber­ge­rin­nen nichts mehr ent­ge­gen set­zen und so das 0:8 nicht mehr verhindern.

„Mund abput­zen und wei­ter gehts. Scha­de, dass es in dem ein oder ande­ren Duell nicht zum Punkt­ge­winn gereicht hat. Jetzt heißt es noch­mal Kräf­te sam­meln und die kom­men­den Spie­le erfolg­reich gestal­ten, um den Tabel­len­platz zu ver­tei­di­gen.“ so Manue­la Haß­fur­ther nach dem Spiel.

SKC 67 Eggols­heim – SKC Vic­to­ria Bam­berg (6:18 Satz­punk­te, 3379:3718 Kegel)

Hahn – Bei­ßer 0:4 (535:655)

Ritt­ha­ler – Sedlar 1:3 (563:619)

Haß­fur­ther – Antal 1:3 (587:603)

Bese – Zen­ker 1:3 (533:614)

Schwarz­mann – Kast­ner 1:3 (584:640)

Jop­pert – Bim­ber 2:2 (577:587)

2.Damen: Sieg sichert die Chan­ce auf Klassenerhalt

Kath­rin Lie­berth sicher­te mit 3:0 Sät­zen und einem Ergeb­nis von 503 Holz den ersten Punkt. Auch The­re­sa Schlund ließ ihrer Geg­ne­rin kei­ne Chan­ce und hol­te mit dem Mann­schafts­be­st­ergeb­nis von 547 Holz ihren Punkt.

Mit 104 Guten schick­te man im Mit­tel­paar Ortrud Will und Simo­ne Schramm auf die Bahn. Otti kämpf­te, konn­te aber mit 445 Holz nicht über­zeu­gen und muss­te ihrer Geg­ne­rin den Mann­schafts­punkt über­las­sen. Simo­ne Schramm punk­te­te mit 541 Holz und 3 gewon­ne­nen Sätzen.

Das Schluss­duo brach­te den Sieg dann end­gül­tig über die Ziel­ge­ra­de. Hel­ga Frie­de mach­te es span­nend, konn­te aber ihren Punkt mit 494 Holz holen. Sil­via Bess­ler konn­te mit 500 Holz nur einen Satz für sich ent­schei­den und muss­te ihren Punkt gegen die Tages­be­ste abgeben.

Mit 6:2 Mann­schafts­punk­ten und einem Gesamt­ergeb­nis von 3030:2986 Holz hält man somit die Chan­ce auf den Klas­sen­er­halt wei­ter­hin am Leben.

Jugend: U18 Jugend auf letz­ter Ril­le zum Sieg

Jonas Mau­ser mit über­ra­gen­den 545 Holz, Marie Will steu­ert star­ke 536 Holz bei

Zum Start bot man im Heim­spiel gegen die SpVgg Rat­tels­dorf mit Mau­ser und Will ein nomi­nell star­kes Duo auf. Bei­de zeig­ten tol­len Kegel­sport und spiel­ten sich in einen klei­nen Rausch. Jonas Mau­ser konn­te alle 4 Sät­ze gewin­nen und erziel­te Sai­son­best­lei­stung. Sei­ne Part­ne­rin Marie Will stand ihm nur wenig nach gewann eben­falls ihr Duell sehr deut­lich (3:1 / 536:476). Ein sehr beru­hi­gen­der Vor­sprung von 2:0 MP und 170 Holz ward herausgearbeitet.

Umso bit­te­rer ver­lief die 2. Hälf­te des Spiels. Weder Patri­cia Först, noch ihr Mit­spie­ler kamen so rich­tig gut zurecht. Der Vor­sprung schmolz immer wei­ter dahin, bis auf am Ende nur noch 3 Kegel übrig blie­ben! Först konn­te mit 441 Holz nicht zufrie­den sein, was ihr näch­stes Mal bestimmt bes­ser gelin­gen wird.

4:2 wur­de das Spiel gera­de noch so gewon­nen. „Das hat eini­ge Ner­ven geko­stet. Wir haben uns wohl zu sicher gefühlt,“ mein­te nach dem Erfolg Trai­ne­rin Sil­ke Wirsching.

Näch­ste Woche ist spiel­frei, da kann flei­ßig trai­niert wer­den, bevor es am Mon­tag dar­auf dann nach Ober­haid wie­der um Punk­te geht.

1.Herren: Sou­ve­rä­ner Heimerfolg

Am 15. Spiel­tag sie­gen die Lan­des­li­ga­her­ren des SKC´67 Eggols­heim deut­lich mit 8:0 (3383:3211) gegen die bis vor kur­zem noch auf Rang 2 plat­zier­te SG 1912 Dit­tel­brunn. Drei Spiel­ta­ge vor Sai­son­ende ste­hen die Rot-Schwar­zen mit einem 5‑Punk­te-Vor­sprung auf Platz 1.

Mar­kus Haus­ner zeig­te gleich bei Spiel­be­ginn sei­ne Sai­son­heim­best­lei­stung und ließ mit 583:530 kei­nen Zwei­fel auf­kom­men, wer an die­sem Tag die Punk­te erhal­ten möch­te. Gegen­über tat sich SKC-Kapi­tän Kai Post­ler äußerst schwer (118). Trai­ner Micha­el Par­zefall zück­te bereits hier sei­nen Joker und brach­te Mar­co Edel­mann. Die­ser ergat­ter­te sich über ein feh­ler­frei­es Spiel und star­ken 442 Zäh­lern alle drei Sät­ze und den wich­ti­gen MP.

Mit einem 2:0 (+87) wur­den Robin Straß­ber­ger und Andre­as Graf ins Ren­nen geschickt. Die erste Bahn bei­der SKCler ging ver­lo­ren. Graf fand dann aber zu sei­nem Spiel und punk­te­te mit 559:521. Straß­ber­ger teil­te sich den zwei­ten Satz, kam dann zwar bes­ser ins Spiel, fand jedoch nie wirk­lich sei­ne Form. Mit 2:5:1,5 (539:527) konn­te er sich letzt­end­lich aber doch noch durchsetzen.

Nun galt es noch die bei­den ver­blie­be­nen MP gegen die stärk­sten Gast­spie­ler zu gewin­nen. Von Beginn an mach­ten Frank Stein­hoff und Chri­sto­pher Schlund ihre Sache sehr gut und gin­gen mit jeweils 2:0 in Füh­rung. Da bei­de ihren drit­ten Satz ver­lo­ren wur­de es noch ein­mal span­nend, wohl­wis­send, dass der Wett­kampf aber schon zu Gun­sten des SKC ent­schie­den war. Bei­de gewan­nen 3:1. Stein­hoff mit 563:555, Schlund mit 579:552.

„Das 8:0 ist stark und war so nicht zu erwar­ten. Auf dem Papier brau­chen wir aus drei Spie­len nur noch einen Punkt um Mei­ster zu wer­den. Die­sen wol­len wir kom­men­den Sams­tag in Eichen­hüll holen, obwohl dort bis­her noch kei­ne Gast­mann­schaft punk­ten konn­te“, so Par­zefall. „Wir müs­sen ein­fach ruhig wei­ter­spie­len“, so Steinhoff.