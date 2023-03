Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Stark­strom­ka­bel von Bau­kran entwendet

COBURG. Das 20 Meter lan­ge Stark­strom­ka­bel eines Bau­krans ent­wen­de­ten Unbe­kann­ten in der Nacht zum Mon­tag von einer Bau­stel­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Das Kabel ver­sorg­te den Bau­kran einer Bau­stel­le in der Cal­len­ber­ger Stra­ße. In der Zeit zwi­schen 2 Uhr und 5 Uhr zwick­ten die Kabel­die­be das Schloss eines Bau­zauns auf, der den Turm­dreh­kran sicher­te. Am Bau­kran trenn­ten die Lang­fin­ger das Kabel ab und ent­wen­de­ten die­ses. Durch das ent­wen­de­te Kabel und den Still­stand des Bau­krans ent­stand dem Bau­un­ter­neh­men ein Scha­den von min­de­stens 2.000 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls. Zeu­gen­hin­wei­se zu dem Fall nimmt die Cobur­ger Poli­zei unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen

Auto aus­ge­brannt – Zeu­gen gesucht

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag kam es im Bereich Neu­stadt bei Coburg zu einem Fahr­zeug­brand. Die Brand­ur­sa­che ist unbe­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag, gegen 1 Uhr, teil­te eine Anwoh­ne­rin ein Feu­er im Hin­ter­hof eines Wohn­an­we­sens in der Cobur­ger Stra­ße mit. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand der Innen­raum eines dort gepark­ten VW bereits in Voll­brand. Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter Lösch­ar­bei­ten brann­te das Fahr­zeug kom­plett aus. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 16.000 Euro. Ver­letzt wur­de bei dem Feu­er glück­li­cher­wei­se nie­mand. Was den Brand ver­ur­sacht hat, ist nun Gegen­stand der Ermittlungen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer in der Sonn­tag­nacht, gegen 1 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Cobur­ger Stra­ße in Neu­stadt b. Coburg bemerkt hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Unbe­kann­ter ver­sucht Auto zu stehlen

HOF. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag mach­te sich ein Unbe­kann­ter an einem gepark­ten Fahr­zeug zu schaf­fen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise.

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, im Zeit­raum von 00.45 Uhr und 01.30 Uhr, öff­ne­te ein Unbe­kann­ter in der Eichen­dorff­stra­ße gewalt­sam ein gepark­tes Auto. Auf­grund der Spu­ren­la­ge vor Ort wird davon aus­ge­gan­gen, dass der Täter vor­hat­te, das Fahr­zeug zu ent­wen­den. Der Unbe­kann­te schei­ter­te jedoch und ent­kam uner­kannt. Er hin­ter­ließ an dem Fahr­zeug einen Sach­scha­den in Höhe von weni­gen 100 Euro.

Zeu­gen, die im oben genann­ten Zeit­raum im Bereich der Eichen­dorff­stra­ße in Hof ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.

Fuß­gän­ger durch Unbe­kann­te bedrängt – Zeu­gen gesucht

HOF. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag grif­fen zwei Unbe­kann­te im Bereich der Wun­sied­ler Straße/​Am Schol­len­teich einen Pas­san­ten an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise.

In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, gegen 4.45 Uhr, war ein 29-Jäh­ri­ger zu Fuß im Bereich der Wun­sied­ler Straße/​Am Schol­len­teich in Hof unter­wegs. Dort frag­ten ihn zwei unbe­kann­te Män­ner nach Geld. Danach bedräng­ten die Täter den Geschä­dig­ten, so dass die­ser zu Boden stürz­te und sich dabei leicht ver­letz­te. Im Anschluss flüch­te­ten die bei­den Män­ner uner­kannt und ohne Beute.

Zeu­gen, die gegen 4.45 Uhr im Bereich der Wun­sied­ler Straße/​Am Schol­len­teich ver­däch­ti­ge Per­so­nen gese­hen haben oder tat­re­le­van­te Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Füh­rer­schein sichergestellt

Stein­wie­sen: Im Orts­teil Neu­fang wur­de am Sonn­tag­abend gegen 20:30 Uhr ein Opel-Fah­rer ange­hal­ten und einer poli­zei­li­chen Kon­trol­le unter­zo­gen. Bei der Prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Fah­rer nach Alko­hol roch. Der 47-jäh­ri­ge Mann räumt den Kon­sum von zwei Glä­sern Rot­wein ein. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,14 Pro­mil­le. Der Beschul­dig­te muss­te mit zur Blut­pro­be ins Kran­ken­haus, sein Füh­rer­schein wur­de sichergestellt.

Fahr­gast konn­te Taxi nicht bezahlen

Kro­nach: Eine 30-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis wird dem­nächst Post von der Staats­an­walt­schaft bekom­men. Die Beschul­dig­te hat­te sich am Sonn­tag­abend mit einem Taxi von Stein­wie­sen nach Kro­nach fah­ren las­sen. Als es ans Bezah­len ging, gab die jun­ge Frau gegen­über dem Taxi­fah­rer an, dass sie ledig­lich 9,- Euro bei sich hät­te und somit die Taxi­schuld in Höhe von rund 32,- Euro nicht bezah­len kön­ne. Gegen die Frau lau­fen Ermitt­lun­gen wegen Beförderungserschleichung.