Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Streit im Club eska­liert – Poli­zei sucht Zeugen

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen, den 5. März, grif­fen meh­re­re Per­so­nen einen 30-jäh­ri­gen Mann im Club „Kel­ler­kin­der“ an. Die Kri­po Bam­berg ermit­telt nun wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungsdelikts.

Gegen 03.30 Uhr kam es im Club „Kel­ler­kin­der“ am Obst­markt zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen, in deren Fol­ge ein 30-jäh­ri­ger Mann nicht uner­heb­lich ver­letzt wurde.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nun Zeu­gen des Vor­falls. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–491 zu melden.

Paket aus Trep­pen­haus entwendet

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag zwi­schen 16:45 Uhr und 17:40 Uhr wur­de ein von DHL abge­stell­tes Paket aus dem Ein­gangs­be­reich eines Wohn­kom­ple­xes am Obe­ren Ste­phans­berg ent­wen­det. In dem Paket befan­den sich Kla­mot­ten im Wert von ca. 400 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

In Con­tai­ner gekrab­belt und Kla­mot­ten entwendet

BAM­BERG. Sonn­tag­früh konn­ten vier Män­ner dabei erwischt wer­den, wie sie aus einem Alt­klei­der­con­tai­ner An der Brei­ten­au Kla­mot­ten im Wert von ca. 100 Euro ent­wen­de­ten. Einer der Vier krab­bel­te hier­zu in den Con­tai­ner und reich­te die Kla­mot­ten den ande­ren Drei­en. Vor der Auf­nah­me­ein­rich­tung in der Pödel­dor­fer Stra­ße wur­den sie von der Poli­zei Bam­berg-Stadt gestellt und die Kla­mot­ten zurück in den Con­tai­ner gebracht.

Lee­rer Geld­beu­tel wur­de wiedergefunden

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend ver­lor ein 59-Jäh­ri­ger in Gau­stadter Haupt­stra­ße sei­nen Geld­beu­tel. Eini­ge Stun­den spä­ter fand er die­sen wie­der, aller­dings haben Unbe­kann­te die­sen kom­plett geleert und anschlie­ßend weg­ge­wor­fen. Neben Aus­weis­pa­pie­ren und Füh­rer­schein wur­den ca. 150 Euro entwendet.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Nur Scher­ben hinterlassen

BAM­BERG. Ein vor einem Bar­ber-Shop auf­ge­stell­ter Blu­men­topf wur­de Mon­tag­früh in der Luit­pold­stra­ße von Unbe­kann­ten zer­bro­chen und anschlie­ßend auf dem Geh­weg ver­teilt. Der Sach­scha­den liegt hier bei ca. 20 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ein­ge­sperrt im Schnellimbiss

BAM­BERG. Mon­tag­früh gegen 1:00 Uhr hiel­ten sich vier Män­ner im Alter zwi­schen 35–41 Jah­ren in einem Schnell­im­biss in der Nürn­ber­ger Stra­ße auf. Weil es dem Ange­stell­ten nicht schnell genug ging und er schlie­ßen woll­te, droh­te er den Män­nern, die Poli­zei zu rufen. Als ein 35-Jäh­ri­ger das Lokal dann doch ver­las­sen woll­te, sperr­te der Ange­stell­te die Ein­gangs­tür zu und hin­der­te die­sen dar­an. Es folg­te eine ver­ba­le Aus­ein­an­der­set­zung, wel­che von den ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fen geklärt wer­den musste.

Streit unter Nach­barn ruft Poli­zei auf den Plan

BAM­BERG. Sonn­tag­mor­gen kam es in der Holz­gar­ten­stra­ße zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwei­er Nach­barn. Weil ein 23-Jäh­ri­ger nach der Nacht­schicht schla­fen woll­te und der Mei­nung war, sein Nach­bar sei zu laut, ging er zu die­sem in den ersten Stock des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses und beschwer­te sich, wor­auf­hin er von einem Bewoh­ner der Woh­nung ins Gesicht geschla­gen wur­de. Nach Anzei­gen­auf­nah­me fuhr die ein­ge­trof­fe­ne Poli­zei­strei­fe wei­ter. Kur­ze Zeit spä­ter erreich­te die Poli­zei ein wei­te­rer Ein­satz an der Ört­lich­keit. Ein Schrank, wel­cher im Flur auf­ge­stellt war, wur­de umge­wor­fen und beschä­dig­te die Tür im ersten Stock so sehr, dass die­se aus dem Schloss geris­sen wur­de. Der 23-Jäh­ri­ge wur­de von der wie­der ein­tref­fen­den Poli­zei zur Rede gestellt. Dabei wur­de aus sei­ner Woh­nung star­ker Mari­hua­na­ge­ruch wahr­ge­nom­men, wes­halb sei­ne Woh­nung durch­sucht wur­de. Neben meh­re­ren Han­dys und ca. 800 Euro Bar­geld wur­den im Hin­ter­hof ca. fünf Gramm Mari­hua­na gefun­den, wel­ches wohl vor­her aus dem Fen­ster gewor­fen wur­de. Weil ein wei­te­rer Bewoh­ner der Woh­nung sich gegen die Maß­nah­me zur Wehr setz­te muss­te er gefes­selt und vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Die Han­dys, das Geld und das Mari­hua­na wur­den sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BAU­NACH. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten am Orts­aus­gang das Orts­schild „Bau­nach“ samt Rohr­rah­men im Wert von ca. 400 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen 27. Febru­ar und 02. März.

Wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des Schil­des geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

LIT­ZEN­DORF. Auf der Staats­stra­ße 2281 zwi­schen Bam­berg und Pödel­dorf kam es am Sonn­tag­nach­mit­tag zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, bei dem fünf Per­so­nen ver­letzt wur­den. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che kam ein VW Polo-Fah­rer, der in Rich­tung Pödel­dorf unter­wegs war, zunächst nach rechts ins Ban­kett. Durch ein Gegen­lenk­ma­nö­ver geriet das Fahr­zeug des 52-Jäh­ri­gen auf die Gegen­fahr­spur, kam dort erneut ins Ban­kett und kol­li­dier­te schließ­lich mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, BMW, der mit vier Per­so­nen besetzt war. Alle Ver­letz­ten, dar­un­ter ein Klein­kind, wur­den durch Ret­tungs­fahr­zeu­ge mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Der Auf­prall war offen­bar so hef­tig, dass der Motor­block des VW Polo her­aus­ge­ris­sen wur­de. Die Staats­stra­ße war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und auf­grund her­um­lie­gen­der Trüm­mer vor­rü­ber­ge­hend voll gesperrt. Zur Absi­che­rung befand sich die Feu­er­wehr Lit­zen­dorf im Ein­satz. Des Wei­te­ren wur­de die Stra­ßen­mei­ste­rei an die Unfall­stel­le geru­fen. Bei­de total beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge muss­ten durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men abge­holt wer­den. Der ins­ge­samt ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

MEM­MELS­DORF. Gegen den hin­te­ren Stoß­fän­ger eines Pkw, Suzu­ki, stieß am Sams­tag, zwi­schen 9.00 und 09.15 Uhr, ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer und mach­te sich anschlie­ßend aus dem Staub, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Das schwar­ze Fahr­zeug, an dem Scha­den von ca. 1.600 Euro ent­stand, park­te zur Unfall­zeit auf dem EDE­KA-Park­platz in der Josef-Fösel-Straße.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

PÖDEL­DORF. Auf­fäl­lig laut war der Pkw, Ford Fie­sta, eines 19-Jäh­ri­gen. Dies blieb einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei, die am Sams­tag­abend, kurz nach 23 Uhr, in der Bam­ber­ger Stra­ße unter­wegs war, nicht ver­bor­gen. Bei der Kon­trol­le gab der Fahr­zeug­füh­rer zu, tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen vor­ge­nom­men zu haben. Das Auto wur­de dar­auf­hin sicher­ge­stellt und wird durch den TÜV überprüft.

SCHESS­LITZ. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten bemerk­ten Poli­zei­be­am­te am Sonn­tag­abend bei der all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le eines Auto­fah­rers auf der Staats­stra­ße. Ein an der Kon­troll­stel­le durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, so dass eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt wur­de. Sein Fahr­zeug muss­te der 22-Jäh­ri­ge ste­hen las­sen. Der Auto­fah­rer wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

MEM­MELS­DORF. In eine auf der Staats­stra­ße 2190 durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Sonn­tag­abend, kurz vor 23.30 Uhr, ein pol­ni­scher Auto­fah­rer. Da beim 53-jäh­ri­gen Fah­rer der Ver­dacht auf Alko­hol­kon­sum bestand wur­de vor Ort ein Alcotest durch­ge­führt. Die­ser erbrach­te einen Wert von 1,58 Pro­mil­le. Dar­auf­hin muss­te der Mann zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm unter­sagt und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Den vor­ge­zeig­ten Füh­rer­schein stell­ten die Poli­zei­be­am­ten eben­falls sicher, da die­ser Fäl­schungs­merk­ma­le auf­wies. Der 53-Jäh­ri­ge wird zur Anzei­ge gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Betrun­ke­ner Auto­fah­rer schwer verletzt

BAY­REUTH – Nach einem Über­schlag konn­te der schwer­ver­letz­te Fah­rer gebor­gen werden.

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen ver­lor ein Fahr­zeug­füh­rer die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Str. in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung. Das Fahr­zeug kam erst nach einem Zusam­men­stoß mit einem Ver­kehrs­zei­chen und fol­gen­dem Über­schlag total­be­schä­digt am Ban­kett zum Erliegen.

Als die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe zum Ein­satz­ort kam, konn­ten sie den bewusst­lo­sen Fah­rer ber­gen und stell­ten hier­bei bereits star­ken Alko­hol­ge­ruch fest. Der Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus ver­bracht und schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Vor Trun­ken­heits­fahrt bewahrt

BAY­REUTH – Ein E‑Scooterbesitzer woll­te mit knapp zwei Pro­mil­le durch die Innen­stadt fahren.

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen fiel einer Poli­zei­strei­fe ein E‑Scooterbesitzer in der Fried­rich­stra­ße auf, der dem äußer­li­chen Anschein nach in Begriff war ange­trun­ken mit sei­nem E‑Scooter los­fah­ren zu wol­len. Die anschlie­ßen­de Kon­trol­le erbrach­te einen Wert von fast zwei Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

In die­sem Zusam­men­hang wird dar­auf hin­ge­wie­sen, dass auch bei E‑Scootern die übli­chen Alko­hol­grenz­wer­te für Kraft­fahr­zeu­ge gelten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Gleit­schirm­flie­ger stürzt am Wal­ber­la ab

Kirch­eh­ren­bach. Am gest­ri­gen Sonn­tag zur Mit­tags­zeit star­te­te ein 33-jäh­ri­ger Gleit­schirm­flie­ger am Wal­ber­la und wur­de kurz dar­auf von einer Wind­böe erfasst. Der Gleit­schirm wur­de gegen einen Fel­sen am West­ab­hang des Wal­ber­la gedrückt und ver­fing sich dann in einem Baum, wes­halb der Pilot kei­ne Chan­ce mehr hat­te den Gleit­schirm unter Kon­trol­le zu brin­gen. Er stürz­te schließ­lich ab und kam in einer Fels­spal­te unge­fähr 5 Meter unter­halb der Berg­ober­flä­che zum Lie­gen. Zur Ber­gung war die Berg­wacht Forch­heim und die Feu­er­wehr Kirch­eh­ren­bach vor Ort. Ein gelan­de­ter Ret­tungs­hub­schrau­ber wur­de nicht benö­tigt, da sich der Pilot glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen am Bein zuzog. Der Ver­letz­te wur­de mit dem Ret­tungs­fahr­zeug in das Kli­ni­kum Forch­heim verbracht.

Ein spe­zi­ell geschul­ter Luft­un­fall­sach­be­ar­bei­ter der PI Eber­mann­stadt über­nahm die Sach­be­ar­bei­tung vor Ort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Im Zeit­raum vom 04.02.2023 bis 05.03.2023 wur­de am Bahn­hofs­vor­platz ein abge­stell­tes, ver­sperr­tes Fahr­ra­d/­Mi­xed-Rad ent­wen­det. Das Fahr­rad ist schwarz, hat eine halb­ho­he Quer­stan­ge und ein Reflek­tor­band am Len­ker. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 600,- Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Fahr­rads erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0.

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. In der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße wur­de am Sonn­tag­abend gegen 22:15 Uhr ein 35-Jäh­ri­ger einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei ergab sich für die Beam­ten der Ver­dacht, dass der Fahr­zeug­füh­rer unter Alko­hol­ein­fluss stand. Die­ser wur­de durch einen Alko­test, der einen Wert von knapp 0,74 Pro­mil­le ergab, bestä­tigt. Für den 35-Jäh­ri­gen hat­te dies die Unter­bin­dung sei­ner Wei­ter­fahrt zur Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

VW-Bus zer­kratzt – Zeu­gen gesucht

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 21.00 Uhr bis Sams­tag, 01.00 Uhr zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter die Fah­rer­sei­te eines schwar­zen VW-Bus in meh­re­ren Teil­ab­schnit­ten. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.