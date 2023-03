Wai­schen­feld plant Rat­haus­neu­bau – CSU Wai­schen­feld erhöht Frau­en­quo­te n der Vorstandschaft

Bei den Neu­wah­len wur­de Bür­ger­mei­ster Tho­mas Thiem als Vor­sit­zen­der des CSU-Orts­ver­bands Wai­schen­feld wäh­rend der Mit­glie­der­ver­samm­lung im Gast­hof „Zur Post“ in sei­nem Amt bestä­tigt. Alfred Görl und die Vor­sit­zen­de der Frau­en­uni­on Frän­ki­sche Schweiz, Bri­git­te May wur­den eben­falls als Stell­ver­tre­ter bezie­hungs­wei­se Stell­ver­tre­te­rin von Thiem wiedergewählt.

Neu als wei­te­re stell­ver­tre­ten­de CSU-Orts­vor­sit­zen­de ist Seli­na Schrü­fer, die auch Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der CSU im Stadt­rat Wai­schen­feld ist. Schatz­mei­ster Hein­rich Rich­ter, Schrift­füh­rer Fri­do­lin Schnö­rer, und die Bei­sit­zer und wei­te­ren Vor­stand­schafts­mit­glie­der Fritz Klaus, Karin Land­mann, Uwe Dressel, Klaus Sebald, Jür­gen Spes­sert, Nor­bert Vlcek, Tobia Steng­lein, Roland Hupp­mann wur­den in ihren Ämtern bestä­tigt. Bernd Hart­mann ist wie­der Digi­tal­be­auf­trag­ter. Als Kas­sen­prü­fe­rin kam Wal­traud Görl neben Wolf­gang Hupp­mann neu hin­zu. „Ich habe doch nur mei­ne Pflicht gemacht“ sag­te Paul Lind­ner, als er zum Ehren­mit­glied ernannt wur­de. Paul Lind­ner ist über 60 Jah­re Mit­glied der CSU. Zudem war der Eichen­bir­ki­ger Bus- und Rei­se­un­ter­neh­mer 20 Jah­re im Stadt­rat und 18 Jah­re im Kreis­tag und zwei Peri­oden lang zwei­ter Bür­ger­mei­ster von Wai­schen­feld. „Wir haben immer ver­sucht unse­re Ent­schei­dun­gen zum Woh­le der Bür­ger zu tref­fen“ erklär­te Lindner.

Fritz Klaus, der ehe­ma­li­ge Vor­sit­zen­de des CSU Orts­ver­ban­des Wai­schen­feld, wur­de zum Ehren­vor­sit­zen­den ernannt, sowie für 40 Jah­re Mit­glied­schaft in der CSU geehrt. In sei­ner Lau­da­tio wür­dig­te Tho­mas Thiem die Ver­dien­ste von Klaus, der den Orts­ver­band Ende der 1990iger Jah­re in einer schwie­ri­gen Situa­ti­on über­nahm. Mit einer Neu­mit­glie­der­of­fen­si­ve und der Unter­stüt­zung zur Grün­dung einer Jun­gen Uni­on in Wai­schen­feld schaff­te er die Grund­la­ge für ein zukunfts­ori­en­tier­te Arbeit des CSU Orts­ver­ban­des, sowie für ein erfolg­rei­ches kom­mu­nal­po­li­ti­sches Wir­ken in Wai­schen­feld. Wei­ter­hin wur­den Karin Land­mann und Bern­hardt Sebald für 50 Jah­re CSU-Mit­glied­schaft geehrt. Tho­mas Thiem bedank­te sich bei Ihnen für Ihr Enga­ge­ment für die CSU und für die Gesell­schaft. Wil­li­bald Spon­sel, der an dem Abend nicht anwe­send sein konn­te, wird die­se Ehrung für 50 Jah­re treue Mit­glied­schaft nach­ge­reicht. Des Wei­te­ren wur­de Wolf­gang Hupp­mann für 40 Jah­re, sowie Hei­ko Uhl­ig für 20 Jah­re Mit­glied­schaft geehrt. Sieg­fried Junk wird die Ehrung für 20 Jah­re Mit­glied­schaft nachgereicht.

Aus dem Stadt­rat berich­tet Tho­mas Thiem, dass im Janu­ar mit dem Umbau der alten Grund­schu­le zu einer Kita begon­nen wur­de. Bis zum Herbst 2024 soll die­se für drei Grup­pen bezugs­fer­tig sein. Die Pla­nung eines neu­en Rat­hau­ses mit einer zen­tra­len Hack­schnit­zel­hei­zung in unmit­tel­ba­rer Nähe zur Schu­le und Sport- und Bür­ger­hal­le wird eben­falls in näch­ster Zeit ein gro­ßes The­ma sein. Mas­siv beschäf­ti­gen wird die Stadt­ge­mein­de in den näch­sten Jah­ren die Sanie­rung der Klär­an­la­ge, die rund 47 Jah­re alt ist. Die­se Auf­ga­be wird eine finan­zi­el­le Her­aus­for­de­rung wer­den. Ins­ge­samt berich­te­te der Bür­ger­mei­ster, dass im Stadt­rat Dank der guten Zusam­men­ar­beit dort, vie­le The­men auf den Weg gebracht wer­den konn­ten und wir gera­de in den letz­ten Jah­ren gro­ße Erfol­ge bei der Rück­füh­rung der Ver­schul­dung erzie­len konnten.