Mit Schu­ma­cher aber sonst unver­än­der­tem Lin­e­up zum ver­gan­ge­nen Frei­tag ging es in die letz­te Haupt­run­den­par­tie der Sai­son, in wel­chem die Lau­sit­zer Füch­se, die bereits die Pre-Play­offs „gebucht“ hat­ten, zu Gast waren. Kein hoch­klas­si­ges Spiel sah man in den ersten 20 Minu­ten, in wel­chen sich bei­de Teams oft neu­tra­li­sier­ten. Ent­spre­chend wenig Tor­ge­le­gen­hei­ten sah man im Bay­reu­ther Tiger­kä­fig. Eine die­ser weni­gen Chan­cen konn­ten die Gäste, die in der vier­ten Minu­te einen schnel­len 2‑auf-1-Kon­ter fuh­ren, für sich nut­zen. Scheidl bedien­te hier muster­gül­tig den mit­ge­lau­fe­nen Nijen­huis, der in die­ser Situa­ti­on kei­ne grö­ße­ren Pro­ble­me hat­te, die Füh­rung für sei­ne Far­ben zu erzie­len. Im wei­te­ren Ver­lauf blie­ben gute Mög­lich­kei­ten Man­gel­wa­re, auch wenn kurz vor der Pau­sen­si­re­ne Pru­den mit einem Schuss von der blau­en Linie den jun­gen Goa­lie der Lau­sit­zer Füch­se, der hier gut reagier­te, prüfte.

Zu Beginn des Mit­tel­drit­tels und auch im wei­te­ren Ver­lauf – nach­dem Mei­er in der 27. Minu­te zwi­schen­zeit­lich mit einer Ener­gie­lei­stung den Aus­gleich ins geg­ne­ri­sche Tor gear­bei­tet hat­te – waren es die Gäste, die das Spiel mach­ten, was sich größ­ten­teils im Ver­tei­di­gungs­drit­tel der Tigers abspiel­te. Bei­na­he fol­ge­rich­tig schaff­ten es die Füch­se wie­der auf das Score­board. Gei­bel, der sich mit einer fei­nen Ein­zel­lei­stung durch die Tigers-Abwehr tank­te, besorg­te die erneu­te Füh­rung, die der frei­ste­hen­de Hörd­ler gut 90 Sekun­den dar­auf mit einem plat­zier­ten Schuss in die obe­re rech­te Ecke des Gehäu­ses der Tigers zum 1:3 krönte.

Nichts vor­wer­fen konn­te man sich im Schluss­drit­tel, in wel­chen man oft­mals Druck aus­üben konn­te und sich ent­spre­chend eini­ge Mög­lich­kei­ten erspiel­te. Mehr als der Anschluss­tref­fer, den Jär­ve­läi­nen nach 50 Minu­ten setz­te soll­te aber an die­sem Abend, und in einem Match, in wel­chem kei­ne ein­zi­ge Stra­fe aus­ge­spro­chen wur­de, nicht mehr gelingen.

Bay­reuth Tigers vs. Lau­sit­zer Füch­se 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Bay­reuth: Hal­ver­son, Schmidt – Ste­phan, Gnyp, Poko­vic, Pru­den, Diet­mann, Gro­sse – Jär­ve­läi­nen, Gracel, Mei­er, Raab, Ewanyk, Kret­sch­mann, Schu­ma­cher, Schae­fer, Roach, Schwarz

Weiß­was­ser: Stef­fen, Mater – Adam, Rit­ter, Zau­ner, Wäser, Bohac, Gei­bel, Bed­nar – Scheidl, Hen­ri­ti­us, Nijen­huis, Heim, Valen­tin, Detig, Hörd­ler, Fleisch­mann, Baßler

Schieds­rich­ter: Hin­terd­o­bler, Haupt – Pfriem, Englisch

Zuschau­er: 912

Stra­fen: Bay­reuth: 0 Weiß­was­ser: 0 PP: Bay­reuth: 0/0 Weiß­was­ser: 0/0

Tor­fol­ge: 0:1 (4.) Nijen­huis (Scheidl), 1:1 (27.) Mei­er, 1:2 (34.) Gei­bel (Anders, Gar­lent) 1:3 (35.) Hörd­ler (Baß­ler, Ritter)

Mit einem Sieg der Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau, die Regens­burg mit 3:1 schla­gen konn­ten, steht der Ver­tre­ter aus Sach­sen als Geg­ner der Tigers in der ersten Play­down-Run­de fest.

Nach der heu­ti­gen Par­tie und dem damit ver­bun­de­nen Abschluss der Haupt­run­de der Sai­son 2022/2023 geht es für die Tigers in den Play­downs – in einer „Best-of-Seven-Serie“ – wei­ter. Zunächst am 15.03. in Crim­mit­schau, bevor man am Frei­tag, 17.03. erst­mals im Tiger­kä­fig antritt.

Die Ter­mi­ne im Einzelnen: