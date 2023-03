Am Sams­tag, 25. März 2023, ab 10:00 Uhr fin­det in der Aula der Schu­le ein Infor­ma­ti­ons­vor­mit­tag statt, an dem die Eltern über den gym­na­sia­len Bil­dungs­weg, die Aus­bil­dungs­rich­tun­gen am Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz und die Vor­aus­set­zun­gen zum Über­tritt unter­rich­tet wer­den. Par­al­lel dazu wer­den die zukünf­ti­gen Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Klein­grup­pen durchs Schul­haus geführt und kön­nen sich dabei bei Vor­stel­lun­gen der ein­zel­nen Fach­schaf­ten über das Gym­na­si­um Frän­ki­sche Schweiz (GFS) einen Ein­druck ver­schaf­fen. Im Anschluss kön­nen Eltern und Schü­ler gemein­sam in ver­schie­de­nen Fach­räu­men das GFS erle­ben. Den Klein­sten steht ein „Kin­der­gar­ten“ zur Ver­fü­gung, der von älte­ren Schü­le­rin­nen und Schü­lern sowie einer Lehr­kraft betreut wird. Für das leib­li­che Wohl wäh­rend die­ses Infor­ma­ti­ons­vor­mit­tags wird gesorgt.