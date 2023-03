Auf­grund der aktu­ell ange­spann­ten Tor­wart­si­tua­ti­on beim HSC 2000 Coburg, bei dem von ins­ge­samt vier Tor­hü­tern aktu­ell drei ver­letzt sind, wird der Ver­ein aus der Vestes­tadt einen alten Bekann­ten zurückholen.

Fabi­an Apfel fällt vor­erst aus

Tur­bu­len­te Tage lie­gen hin­ter den Ver­ant­wort­li­chen des HSC 2000 Coburg. Denn neben dem lang­zeit­ver­letz­ten Kri­sti­an van der Mer­we, dem Rou­ti­nier Jan „Wol­le“ Kulha­nek, der sich vor eini­gen Wochen einen Abriss der rech­ten Bizeps­seh­ne des Ober­arms zuge­zo­gen hat, wird auch Fabi­an Apfel dem HSC vor­erst feh­len. Der jun­ge Tor­hü­ter zog sich beim Spiel gegen den VfL Pots­dam in der Schluss­pha­se einen Mus­kel­bün­del­riss im Adduk­to­ren­be­reich des lin­ken Beins zu und wird dem HSC vor­aus­sicht­lich vier bis sechs Wochen feh­len. Damit steht den Vestestäd­tern mit Jan Jochens aktu­ell ledig­lich ein Tor­wart zur Verfügung.

Nach dem Spiel gegen Pots­dam haben sich die HSC-Ver­ant­wort­li­chen vie­le Gedan­ken dar­über gemacht, wie man nun mit der aktu­el­len Situa­ti­on umgeht. Nach lan­gen Gesprä­chen und vie­len Tele­fo­na­ten hat man sich für eine Inte­rims­lö­sung mit einem „alten Bekann­ten“ entschieden.

Havard Mar­tin­sen kehrt zum HSC zurück

Der ehe­ma­li­ge HSC-Tor­hü­ter und Publi­kums­lieb­ling Havard Mar­tin­sen wird die Cobur­ger in die­ser schwie­ri­gen per­so­nel­len Pha­se unter­stüt­zen und am Sams­tag im Spiel gegen Ein­tracht Hagen bereits das Cobur­ger Tri­kot überziehen.

Der 44-jäh­ri­ge Mar­tin­sen spiel­te bereits von 2004 bis 2015 beim HSC 2000 Coburg. Ins­ge­samt hüte­te er sie­ben­mal das Tor der nor­we­gi­schen Jugend-Natio­nal­mann­schaft sowie 35-mal das Tor der Junio­ren-Natio­nal­mann­schaft. Vor sei­nem Enga­ge­ment bei HSC Coburg spiel­te Mar­tin­sen beim HSC Bad Neu­stadt. Auch wenn der Nor­we­ger schon eini­ge Jah­re aus dem Pro­fi­sport raus ist, wird der 1.90 Meter gro­ße Tor­hü­ter den HSC mit sei­ner Erfah­rung unter­stüt­zen: „Wir freu­en uns sehr, dass Howie uns in die­ser für unse­ren Club sehr anspruchs­vol­len Per­so­nal­si­tua­ti­on hel­fen möch­te. Wir haben auch so immer mal wie­der Kon­takt, aber dass er jetzt direkt zusagt und mit anpackt ist alles ande­re als selbst­ver­ständ­lich“, so HSC-Geschäfts­füh­rer Jan Gorr über die Verpflichtung.

Für Havard Mar­tin­sen selbst ist es ein beson­de­res Anlie­gen, dem HSC in die­ser pre­kä­ren Lage zu hel­fen: „Über den Anruf von Jan war ich über­rascht, habe mich aber gleich­zei­tig sehr gefreut, dass er mir zutraut dem HSC in die­ser Situa­ti­on zu hel­fen. Für mich ist es eine ech­te Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Und ganz beson­ders freue ich mich dar­auf, die Atmo­sphä­re am Sams­tag in der HUK-COBURG are­na noch ein­mal als Spie­ler zu erleben.“