Am 2. Febru­ar­wo­chen­en­de lud der Obst- und Gar­ten­bau­ver­ein Röbers­dorf e.V. zum ersten Früh­stücks­buf­fet ein. Im ört­li­chen Dorf­ge­mein­schafts­haus wur­de ab 9.00 Uhr für das leib­li­che Wohl der Bevöl­ke­rung gesorgt. Die Nach­fra­ge war sehr hoch und so waren die ins­ge­samt 80 Kar­ten inner­halb kür­ze­ster Zeit ver­kauft. Die Besu­cher konn­ten einen gesel­li­gen Vor­mit­tag genie­ßen. Es gab eine reich­hal­ti­ge Aus­wahl an Kaf­fee, Bröt­chen, Wurst- und Käse­plat­ten, Müs­li sowie selbst­ge­backe­nen Kuchen uvm. Auf­grund des gro­ßen Erfolgs, über­legt OGV Röbers­dorf die­se Ver­an­stal­tung zu wie­der­ho­len. Der Ter­min wird recht­zei­tig bekannt gegeben.