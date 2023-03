Die städ­ti­sche Leer­stands­bör­se für die Forch­hei­mer Innen­stadt ist online: Die inner­städ­ti­schen gewerb­li­chen Leer­stän­de sind ab sofort auf der Home­page der Stadt Forch­heim www​.forch​heim​.de für alle Inter­es­sier­ten direkt und von über­all ein­fach ein­seh­bar geli­stet. Die inse­rier­ten Objek­te befin­den sich aus­schließ­lich in der Forch­hei­mer Innenstadt.

Unter dem Menü­punkt „Forch­heim entdecken“ prä­sen­tiert das städ­ti­sche City­ma­nage­ment unter dem Stich­wort „leer­stands­boer­se“ kosten­los und ohne vor­he­ri­ge Regi­strie­rung allen die Mög­lich­keit pas­sen­de Räum­lich­kei­ten für das eige­ne Unter­neh­men zu fin­den. Neben der Adres­se fin­den sich über einen wei­ter­füh­ren­den Link zusätz­li­che Fotos und Details zu der Immo­bi­lie sowie die Kon­tak­te zu den Anbie­ten­den.

Alle Vermieter*innen, die ihre in der Innen­stadt lie­gen­den, gewerb­li­chen Objek­te gerne hier listen las­sen möch­ten, wen­den sich bit­te per E-Mail an das städ­ti­sche City­ma­nage­ment unter citymanagement@​forchheim.​de. Benö­tigt wer­den neben der Anga­be der Adres­se die Grö­ße der zu ver­mie­ten­den Gesamt­flä­che, die Art der Nut­zung und die Ver­füg­bar­keit. Ger­ne kön­nen wei­te­re Details hin­zu­ge­fügt wer­den. Dazu soll­te min­de­stens ein hoch­wer­ti­ges Bild des Objek­tes bei­gelegt wer­den. Die Auf­nah­me in das Por­tal ist kostenfrei!

Die Stadt­ver­wal­tung kommt mit die­sem kosten­frei­en Ange­bot sowohl den Eigentümer*innen von Gewer­be­im­mo­bi­li­en als auch dem Wunsch des Forch­hei­mer Stadt­rats nach, bei der Ver­mie­tung der leer­ste­hen­den Objek­te zu unter­stüt­zen. Das City­ma­nage­ment freut sich, damit einen wei­te­ren Bei­trag zur Bele­bung der Innen­stadt lei­sten zu können.



Das Por­tal ist unter https://​www​.forch​heim​.de/​f​o​r​c​h​h​eim-entdecken/​citymanagement/​ öffent­lich zugänglich.