Quer­ein­stei­ger blei­ben dabei

Umfang­reich gewor­ben hat­te die Feu­er­wehr Röt­ten­bach und Mit­bür­ger zum Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag ein­ge­la­den. Sogar der Baye­ri­sche Rund­funk mit der Fran­ken­schau war vor Ort und konn­te über den Erfolg sowie die Moti­va­ti­on der Inter­es­sen­ten berichten.

Aus den Inter­es­sen­ten form­te sich eine Grup­pe von 17 Quer­ein­stei­gern, wel­che im Sep­tem­ber die Grund­aus­bil­dung begon­nen haben. Kom­man­dant Seba­sti­an Beck mit sei­nem Aus­bil­der Team nahm sich viel Zeit für die ersten Schrit­te zur Ein­satz­kraft. Schnell war die not­wen­di­ge Schutz­aus­rü­stung besorgt und zuge­wie­sen und die ersten haupt­säch­lich prak­ti­schen Übun­gen konn­ten beginnen.

„Die Kame­ra­den haben sich viel Zeit für uns genom­men, Schrit­te wie­der­holt und Fra­gen beant­wor­tet, bis die gan­ze Grup­pe bereit für den näch­sten Schritt war“ berich­tet Lena Lorz eine von meh­re­ren Frau­en in der Grup­pe. Die Ter­mi­ne wur­den gemein­sam mit der Grup­pe so fest­ge­legt, dass jedem die Teil­nah­me an den ein­zel­nen The­men­ge­bie­ten mög­lich ist.

In den ersten Mona­ten arbei­te­ten sich die Quer­ein­stei­ger in die Brand­be­kämp­fung ein. Bis zum Abschluss der ersten 40 Unter­richts­ein­hei­ten folgt nun der Schwer­punkt um Tech­ni­sche Hil­fe und Erste Hilfe.

Auch Chri­sti­an Leit­och fühlt sich als Quer­ein­stei­ger bei der Feu­er­wehr Röt­ten­bach gut ange­kom­men, so berich­tet er von „herz­li­cher Auf­nah­me und Inte­gra­ti­on ohne Berührungsängste“.

So fällt denn auch das Fazit der bei­den Kom­man­dan­ten Seba­sti­an Beck und Andre­as War­ter posi­tiv aus. „Wir sind sehr zuver­sicht­lich unse­re Quer­ein­stei­ger im Lau­fe der näch­sten Mona­te in den Ein­satz­dienst über­neh­men zu kön­nen.“ Neben­bei ließ der 1. Kom­man­dant durch­blicken, dass ange­regt durch die Wer­be­ak­ti­on in den letz­ten Wochen wei­te­re Inter­es­sen­ten auf ihn zuge­kom­men waren und herz­lich will­kom­men gehei­ßen wurden.