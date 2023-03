Mit nur acht Spie­lern muss­ten die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler in der 2. Regio­nal­li­ga Nord bei den heim­star­ken GGZ Bas­ket Zwickau antre­ten. In einer über wei­te Strecken aus­ge­gli­che­nen Par­tie hat­ten die Young Pikes bis zum Schluss eine ech­te Sieg­chan­ce, muss­ten aber am Ende eine knap­pe 91:84 Nie­der­la­ge einstecken.

Da Head­coach Gabri­el Strack mit der JBBL in Nürn­berg antre­ten muss­te, über­nah­men dies­mal Patrick Sei­del und Jörg Mau­solf das Zep­ter und sie hat­ten ihre Jungs gut ein­ge­stellt. Obwohl wich­ti­ge Lei­stungs­trä­ger fehl­ten, kam das Team gleich gut in die Par­tie (9:9, 3. Minu­te). Einen zwi­schen­zeit­li­chen 16:21 Rück­stand dreh­te vor allem Dejan Lukac in einen 27:21 Vor­sprung und bis zur 29:28 Füh­rung nach dem 1. Vier­tel hat­te der Bau­n­a­cher Flü­gel­spie­ler bereits 16 Punk­te (davon 4 Drei­er) beigetragen.

Auch im 2. Abschnitt hat­ten die Ober­fran­ken wei­ter­hin die Nase vor­ne. Nach der 17. Minu­te (36:41) aber mach­te sich ein erster Kräf­te­ver­schleiß bemerk­bar und die Sach­sen konn­ten mit einer knap­pen 44:43 Füh­rung in die Kabi­nen gehen.

Nach dem Wech­sel schie­nen die Gast­ge­ber dann ihrer Favo­ri­ten­rol­le gerecht zu wer­den, denn sie bau­ten ihren Vor­sprung durch Höh­mann und Per­sch­nik auf 58:48 (25. Minu­te) aus. Zwar ver­kürz­ten Leon Kasche und Matej Bilic wie­der auf 63:59, doch in den letz­ten 90 Sekun­den des 3. Vier­tels hat­te sich Zwickau erneut auf 71:59 abset­zen können.

Wer nun damit rech­ne­te, dass sich die ersatz­ge­schwäch­ten Bau­n­a­cher auf­ge­ben wür­den, muss­te sich eines Bes­se­ren beleh­ren las­sen. Mit unbän­di­gem Kampf­geit kamen die jun­gen Hech­te vor allem durch Neo Kri­za­no­vic her­an und als Jan­nis Rümer einen Drei­er zum 83:78 (37.) getrof­fen hat­te, war die Par­tie plötz­lich wie­der voll­kom­men offen. Doch ganz lie­ßen sich die rou­ti­nier­ten Bas­kets nicht die But­ter vom Brot neh­men, son­dern brach­ten einen knap­pen 91:84 Erfolg unter Dach und Fach.

2. Regio­nal­li­ga Nord: GGZ Zwickau – Bau­nach Young Pikes 91:84

Bau­nach Young Pikes: Lukac 27 Punkte/​6 Drei­er), Kri­za­no­vic 18, Rümer 16//1, Kasche 11/2, Bilic 10/2, Satt­ler 2, Nückel, Wachsmuth.